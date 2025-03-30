Huzurevinde yangın facia: Onlarca yaralı var
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Almanya'ya bir huzurevinde çıkan yangında yaklaşık 50 kişinin yaralandığı bildirildi.
Almanya'nın Hannover kentindeki bir huzurevinde dün çıkan yangında yaklaşık 50 kişi yaralandı. Yerel medyada yer alan haberlere göre, yaralılardan üçünün durumunun ağır olduğu bildirdi. Yangın, bakım tesisindeki hemşireler tarafından fark edilirken, itfaiye ekipleri alevlerin diğer odalara sıçramasını engelledi. Yetkililer, yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.
DHA
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