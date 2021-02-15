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  3. 15 Şubat 2021 21:15

İç çamaşırıyla kayak yapan adamın hazin sonu

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da donmuş kanalda iç çamaşırlarıyla kayak yapan bir kişi, buz kırılınca suya düştü.

İç çamaşırıyla kayak yapan adamın hazin sonu
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Olay, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da meydana geldi. Keizersgracht kanalının buz tutmasıyla Amsterdam halkı bölgede kayak yapmaya başladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, iç çamaşırıyla kayak yapan bir kişinin buzun kırılmasıyla suya düştüğü görüldü. Sosyal medya kullanıcıları, iç çamaşırıyla kayak yapan kişiye, Çılgın adam yorumunu yaptı.

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