  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. İçişleri'nden Bakan Soylu'yu hedef alan Yunan Bakan'a fotoğraflı yanıt

İçişleri'nden Bakan Soylu'yu hedef alan Yunan Bakan'a fotoğraflı yanıt

İçişleri'nden Bakan Soylu'yu hedef alan Yunan Bakan'a fotoğraflı yanıt

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Takis Theodorikakos'un ''İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Lavrion ile ilgili son açıklamaları provokatiftir ve gerçeklikle hiçbir ilgisi yoktur'' sözlerine tepki gösterdi. Çataklı, ''Tahrik etmiyoruz. Yunan Bakanı uyarıyoruz. Terör örgütlerine destek vermeyin, göz yummayın'' diyerek PKK'nın Yunanistan'da yaptığı kamptan da fotoğraflar paylaştı.

Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Takis Theodorikakos, sosyal medya hesabından, Türkiye'yi hedef alan bir dizi paylaşım yaptı.

BAKAN SOYLU'YU HEDEF ALDI
Theodorikakos, paylaşımlarında, "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Lavrion ile ilgili son açıklamaları provokatiftir ve gerçeklikle hiçbir ilgisi yoktur. Evros bölgesinde Türkiye'den Yunanistan'a itilen sığınmacılarla ilgili son olayla ilgili olarak, Türkiye'nin göç meselesini araçsallaştırmaya yönelik bir başka girişimidir. Yunanistan, uluslararası hukuka tam saygı göstererek sınırlarını korumak için egemen hakkını kullanan demokratik bir ülkedir" ifadelerini kullandı.

"YUNAN BAKAN'I UYARIYORUZ"
Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Theodorikakos'u hedef aldı. Söz konusu iddialara ilişkin, Türkiye'nin hiçbir şeyi provoke etmediğini savunan Çataklı, "Bütün dünyanın bildiği gerçeği söylemekten çekinmiyoruz. Yunan Bakanı uyarıyoruz. Terör örgütlerine destek vermeyin, göz yummayın" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLARLA KÖŞEYE SIKIŞTIRDI
Çataklı paylaşımında Lavrion'da PKK terör örgütü ve örgütün ele başı Abdullah Öcalan'ın propagandasının yapıldığının fotoğraflarını paylaşarak, "Bazı fotoğraflar Lavrion hakkındaki gerçeği ortaya çıkaracaktır" dedi.

Etiketler içişleri bakanlığı pkk süleyman soylu yunanistan
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'dan köye dönüş başladı: ''Taşı toprağı altın diye gelenler sefaletle dönüyor''
Müthiş keşif! Tarihin sıfır noktası Göbeklitepe'nin ikizi bulundu
Nobel ödüllü Aziz Sancar'dan büyük keşif: Beyin kanserinin tedavisi bulundu
Mustafa Sandal ile AK Partili isim arasında Suriyeli polemiği
Yeni ittifak geliyor! Tarih belli oldu
İYİ Parti'den Cumhurbaşkanlığı seçimi açıklaması: ''En çok Mansur Yavaş ismini duyuyoruz''
Deniz suyu sıcaklığı bile 31 derece... Sıcaktan bunalanlar sahilde sabahlıyor
Benzine zam geliyor
''Kral çıplak'' çıkışı olay olmuştu! Arınç'tan dikkat çeken sözler
Polis aracında kelepçeyi çıkarıp tüfekle dehşet saçtı