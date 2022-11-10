İdam cezasına çarptırılan rapçi gözyaşlarına boğuldu

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin ölümünün ardından başlayan protestolara destek verdiği için gözaltına alınan rapçi Saman Yasin'e ölüm cezası verildi. Duruşmada verilen kararı öğrenen rapçi, gözyaşlarına boğuldu.

İran'da 13 Eylül günü başörtüsünü kurallara uygun takmadığı gerekçesiyle gözaltına alınmasının ardından komalık bir halde kaldırıldığı hastanede 16 Eylül günü hayatını kaybeden Mahsa Amini protestoları sürüyor.

REJİMİ ELEŞTİREN BİR ŞARKI YAZDI

Eşi benzeri görülmeyen protestolara destek veren 27 yaşındaki Kürt asıllı rap şarkıcısı Saman Yasin, ülke genelinde yayılan protestolara destek olmak için Iran rejimini eleştiren bir şarkı yazdı.

DURUŞMADA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Protestolara destek veren Saman Yasin, şarkısının ardından 2 Ekim'de gözaltına alındı.29 Ekimde çıkarıldığı mahkeme tarafından kendisine ölüm cezası verildi. Hakimin yüzüne ölüm cezasını okuduğu şarkıcı, başını ellerinin arasına koyup gözyaşlarına boğuldu. İsmi gizli tutulan bir kaynak, şarkıcının ailesinin ve avukatının duruşmada olmadığını söyledi.

"AİLESİ TEHDİT EDİLİYOR" İDDİASI

Saman'ın ne zaman infaz edileceği hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı. Rejim karşıtı bazı sayfalar da ailenin ve avukatın konu ile ilgili konuşmamaları için rejim tarafından tehdit edildiklerini iddia etti.