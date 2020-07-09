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  3. 09 Temmuz 2020 21:59

İdlib'de ilk koronavirüs vakası!

Suriye’nin İdlib kentinde ilk koronavirüs vakası tespit edildi. Sağlık Bakanı yaptığı açıklamada, vakanın Bab Al-Hawa Hatanesi'nde görevli bir doktor olduğunu söyledi.

İdlib'de ilk koronavirüs vakası!
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Suriye’nin İdlib kentinde ilk korona virüs vakası tespit edildi.

Suriye'nin kuzeybatısında bulunan İdlib kentinde korona virüs salgının başladığı 9 Ocak'tan bu yana ilk vaka bugün kayda geçti. Suriye Geçici Hükümeti'ne bağlı Sağlık Bakanı Maram Şeyh, yaptığı açıklamada İdlib'de ilk korona virüs vakasının tespit edildiğini duyurdu. Sağlık Bakanı, vakanın Bab Al-Hawa Hatanesi'nde görevli bir doktor olduğunu açıklarken, hastanın hızlı bir şekilde karantina altına alındığını aktardı.

Bab Al-Hawa Hastanesi tarafından yapılan açıklamada görevli doktorda korona virüs tespit edilmesi nedeni ile hastaneye giriş ve çıkışların yasaklandığı ifade edilirken, hastanenin karantina altına alındığı duyuruldu.

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