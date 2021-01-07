İğrenç olay! Annesini öldürüp cansız bedeninin başında dans etti

Mike isimli genç, annesini öldürdükten sonra tabancayı iki kız kardeşine çevirdi. 17 yaşında olan kız kardeşi dışarı kaçmayı başararak, olayı polis ve akrabalarına haber verdi.

Banyoya kaçıp kendisini kilitleyen küçük kız, daha sonra banyodan çıkıp annesinin saçlarını okşamaya başladı. Bunu gören Mike, kız kardeşinin kollarında tutup annesinin cesedinin başında dans etti.



Eve gelen polis Mike'ı evinin banyosunda kanlar içinde duvara yaslanmış bir şekilde buldu.

Polis, Victoria'nın oğlu tarafından öldürülmeden bir kaç dakika önce yemek sırasında oğluna "Biliyorum beni öldüreceksin ama ben seni çok seviyorum" dediğini belirti. Mike, cinayet, aile içi şiddet ve silah bulundurma suçlarından yargılanmaya başladı.