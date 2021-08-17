İğrenç olay: Önce taciz etti sonra dövdü

ABD'nin Havemeyer Caddesi'nde yürüyen bir kadın arkadan gelen adamın tacizine ve saldırısına maruz kaldı.

ABD'de cadde üzerinde yürüyen bir kadın adeta dehşeti yaşadı. Arkadan gelen adam 26 yaşındaki genç kadının önce kalçasını elledi ardından da kadına peş peşe yumruk attı.



Genç kadına dehşet anlarını yaşatan saldırgan tüm ülkede aranıyor. Saldırganı ihbar edene 3500 dolar ödül verilecek.