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  3. 28 Ocak 2018 16:14

IKEA'nın kurucusu hayatını kaybetti

IKEA'nın kurucusu Ingvar Kamprad 91 yaşında hayatını kaybetti.

IKEA'nın kurucusu hayatını kaybetti
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Bloomberg Indeksi'ne göre 41 milyar dolarlık serveti olan Ingvar Kamprad, ikinci el kıyafet giymesi veya saçlarını fiyatların ucuz olduğu ülkelerde kestirmesi gibi bir milyarder için garip denebilecek alışkanlıklarıyla dikkat çekiyordu.

Temeli 1940'lı yıllarda atılan IKEA'nın bugün ki konsepti 1960'lı yılların ortasında oluşmaya başladı. Türkiye'deki ilk mağazasını 2005 yılında Ümraniye'de açan IKEA'nın, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Adana'da toplam 7 mağazası bulunuyor. 

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Kamprad'ın, 2. Dünya Savaşı döneminde İsveç'teki Nazi partisiyle bağları tartışma yaratmıştı.

Kamprad, gençliğinde İsveç Nazi Örgütü'yle olan bağını kabul etmiş, ve bu bağı 'gençliğinde yapmış olduğu bir ahmaklık' ve 'hayatının en büyük yanlışı' olarak tanımlamıştı.

2011 yılında İsviçre'de yayımlanan bir kitapta, Kamprad'ın Nazi partisiyle olan bağının yalnızca sempatizanlıkla sınırlı olmadığın, iş adamının Nazi örgütüne üye kazandırmak gibi aktif görevler üstlendiği öne sürülmüştü.

ıkea , ıngvar kamprad
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