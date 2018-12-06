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  3. 06 Aralık 2018 08:26

İki uçak havada çarpıştı

ABD'ye ait iki askeri uçağın Japonya'da çarpıştığı bildirildi.

İki uçak havada çarpıştı
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Deniz Piyadeleri Komutanlığından yapılan açıklamada, Japonya'nın Iwakuni Deniz Piyadeleri Hava Üssünde konuşlu KC-130 tipi tanker uçağı ile F/A-18  tipi savaş uçağının eğitim uçuşu sırasında çarpıştığı ve uçakların düştüğü  belirtildi.

Açıklamada "6 Aralık'ta (Japonya saatiyle) 02.00'de Japonya'nın 200  mil açıklarında kazaya karışan ABD Deniz Piyadeleri uçaklarına yönelik arama  kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kazada yaralanan bir personel Japon Deniz  Savunma Kuvvetleri tarafından kurtarıldı." ifadesine yer verildi.

Uçakların çarpışmasının nedenine ilişkin soruşturma açıldığı kaydedildi.

ABD'DEN RUSYA PASİFİKTE REST

Diğer taraftan ABD Donanmasının "USS McCampbell" adlı Alreigh Burke  sınıfı güdümlü füze destroyerini Japon Denizi'nde Rusya'nın hak iddia ettiği  Büyük Peter Körfezi'ne sevk ettiği bildirildi.

ABD Donanmasını açıklamasında destroyerin, Rusya'nın körfez üzerindeki  iddialarına karşı "serbest seyir operasyonu" için gönderildiği aktarıldı.

askeri uçak , abd
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