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İki ülke arasında 4 kilometrelik köprü inşa ediliyor

İki ülke arasında 4 kilometrelik köprü inşa ediliyor
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Rusya ile Kuzey Kore arasında 4 kilometrelik bir köprü inşa edileceği açıklandı.

Rusya ve Kuzey Kore arasında 2026 yılı sonuna kadar tamamlanması beklenen 4 kilometre uzunluğundaki köprünün, Kuzey Kore'nin kuzeyi ile doğu Rusya arasında bir bağlantı oluşturacağı belirtildi. Köprü, 1959’da hizmete giren mevcut ‘Dostluk Köprüsü’ demir yolu bağlantısının yakınında yer alacak.

Rusya’nın Pyongyang Büyükelçisi Aleksandr Matsegora, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, “Taraflar şu anda tasarım belgelerini tamamlıyor, inşaat ekiplerini oluşturuyor ve gerekli teçhizatı topluyor” dedi.

DHA

Etiketler Rusya kuzey kore köprü
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