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İki yeni mutasyon daha tespit edildi

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi Başkanı, Rusya'da iki yeni mutasyonlu virüs tespit ettiklerini açıkladı. Mutasyonlara 'Sibirya mutasyonu' ve 'Kuzeybatı mutasyonu' adı verildi.

Rusya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) iki yeni mutasyonu tespit edildi. Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi Başkanı Anna Popova tarafınan yapılan açıklamada, “Şu an henüz tanımlayamadığımız yeni mutasyonlar gözlemliyoruz” diyerek, "Bu yeni mutasyonlar daha önce Rusya dışında görülenlerden çok farklı" ifadelerine yer verdi.

SİBİRYA VE KUZEYBATI MUTASYONU

Popova, Rusya Bilimler Akademisi’nde yapılan toplantıdaki açıklamasında, mutasyonlara 'Sibirya mutasyonu' ve 'Kuzeybatı mutasyonu' adı verildiğini ifade ederek, Sibirya mutasyonunun daha önce fark edildiğini ancak risk taşımadığını belirtti.

 SON 24 SAATTE 8 BİN 632 YENİ VAKA

Ülkede son 24 saatte tespit edilen 8 bin 632 yeni koronavirüs vakası ile birlikte şuana dek görülen vaka sayısı 4 milyon 710 bin 690’a çıktı. Ülkede koronavirüsten hayatını kaybeden kişilerin sayısı ise 105 bin 928'e yükseldi.

 

Etiketler rusya koronavirüs covid-19 yeni mutasyon
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