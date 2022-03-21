İki yolcu treni çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Tunus'un başkentinde iki yolcu treninin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 95 kişi yaralandı.

Tunus'un başkentinde meydana gelen tren kazasında 95 kişi yaralandı.

İki trenin çarpışması sonucu meydana gelen kazada can kaybı olmazken, konuya ilişkin soruşturma başlatıldı.

TRENLERDEN BİRİ BOŞTU

Sivil savunma sözcüsü Moez Triaa, "Yaralılar hastanelere kaldırıldı ve can kaybı yok" dedi. Sözcü çarpışan trenlerden birinde yolcular olduğunu diğerinin ise boş olduğunu sözlerine ekledi.