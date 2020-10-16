İkinci dalganın ayak sesleri: Vaka sayısı ilk kez 7 bini geçti!

Almanya’daki Kovid-19 vaka sayılarını resmi olarak açıklama yetkisi bulunan Robert Koch Enstitüsü (RKI), ülkede Kovid-19 tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 7 bin 334 arttığını bildirdi.

Bu rakam, virüsün Almanya'da ortaya çıktığı günden itibaren "rekor bir rakam" olarak kayıtlara geçti.

Son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 24 kişinin öldüğü ifade edilen açıklamada, Almanya genelinde vaka sayısının 348 bin 557'ye ve virüs nedeniyle ölenlerin sayısının ise 9 bin 734'e yükseldiği belirtildi.

655 kişinin Kovid-19 nedeniyle yoğun bakımda tedavi gördüğü, bunlardan 329'unun ise entübe durumunda olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısının da 287 bin 600'e ulaştığı kaydedildi.

HOLLANDA VE FRANSA 'RİSKLİ BÖLGE' İLAN EDİLDİ

Alman hükümeti, tüm Hollanda ve Fransa'yı "riskli bölge" ilan etti. İki ülkede artan yoğun vaka sayısı nedeniyle bu kararın alındığı belirtildi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, artan vaka sayılarından endişe duyduğunu belirterek, "İkinci bir dalgayı ne sağlık sistemi olarak ne de ekonomik olarak kaldıramayız." ifadesini kullanmıştı.

AVRUPA'DA KIRMIZI ALARM

Koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'da vaka sayıları tırmanışa geçti. İkinci dalganın vurduğu Fransa'da sokağa çıkma yasakları yeniden başlıyor, Almanya'da günlük vaka rekoru kırıldı, İngiltere'de önlemler 'yüksek tehdit' seviyesine çıkarılıyor.

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa bir süre sonra Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi olarak ilan edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19), dünya genelinde bugüne kadar 1 milyon 98 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Virüs bulaşan kişi sayısı ise 39 milyona dayandı.

Salgın Avrupa'da deyim yerindeyse son zamanlarda yeniden hortladı. Birçok Avrupa ülkesi, kısmi ve bölgesel kısıtlamalar dahil olmak üzere yeni önlemlerle Kovid-19 salgınının ikinci dalgasını kontrol altına almaya çalışıyor. Salgının başladığı mart ayından bu yana günlük vaka rekoru kırılan Almanya'da yeni önlemler getirilmesi kararlaştırıldı, salgın sürecini en ağır geçiren ülkelerden biri olan İtalya'da da geçen hafta ilk kez vaka sayıları 5 bini aştı, Çekya'da vaka sayıları 8 bini aşarak ikinci en yüksek rakama ulaşmış oldu, kısmi karantina başladı, ikinci dalganın vurduğu Fransa'da Paris'in de aralarında olduğu dokuz büyük şehirde sokağa çıkma yasağı uygulamasına geçiliyor, Londra'da salgına karşı alınan "yüksek tehdit" seviyesine çıkarılacak, İspanya’da Katalonya bölgesinde bar ve restoranların 15 gün boyunca kapatılmasına karar verildi, Slovakya’da virüsün yayılma hızını azaltmak için bugünden itibaren açık alanlarda da maske kullanımı zorunlu oldu, Hollanda da vaka sayılarındaki çarpıcı artış üzerine tüm bar, restoran ve kafeleri kapatma kararı almıştı.

ALMANYA: VAKA REKORU SONRASI ÖNLEMLER ARTIRILIYOR

Almanya'da koronavirüs vakalarının artması üzerine yeni önlemler getirilmesi kararlaştırıldı. Ülkenin yeniden tamamen kapatılması istenmiyor, ancak maske zorunluluğu ve sosyal mesafe kısıtlamaları genişletilecek.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile 16 eyaletin başbakanlarının dün yaklaşık dokuz saat süren kriz toplantısında korona önlemlerinin sertleştirilmesi kararlaştırıldı. Buna göre vakaların yoğunlaştığı yerlerde gösterge değerlere göre aşamalı olarak maske zorunluluğu genişletilecek, etkinlik ve kutlamalarda da katılımcı sayısı daha katı bir şekilde sınırlandırılacak.

İlk aşamada bir hafta içinde 100 bin kişide 35'ten fazla vaka tespit edilmesi durumunda önlemler sertleştirilecek. Vaka sayısı 100 bin kişide 50'nin üzerine çıkması durumunda da maske zorunluluğu ve sosyal mesafe kısıtlamaları bir kez daha genişletilecek. Almanya genelinde maske zorunluluğu şu anda sadece alışverişte ve toplu taşımada geçerli. Riskli bazı bölgelerde ise belirli açık alanlarda ve kamusal binalarda da maske zorunluluğu uygulanıyor.

Aşamalı önlemler

İlk aşamada vakaların yoğunlaştığı bölgelerde düzenlenecek kutlamalar için katılımcı sayısı 35'ten 25'e düşürüldü. Özel kutlamaların katılımcı sayısı da 15'le sınırlandırıldı. Vaka sayısının bir hafta içinde 100 bin kişide 50'nin üzerinde çıkması durumunda ise hem özel kutlamalarda hem de kamusal alanda yapılacak kutlamaların katılımcı sayısı 10'a düşürülecek. Diğer büyük etkinliklerin katılımcı sayısı ise 100'le sınırlandırılacak.

Kentler ya da ilçe yönetimleri, vaka sayılarının artması durumunda restoran ve barların belirli saatlerde yasaklanması kararı alabilecek. Vakaların bir hafta içinde 100 bin kişi de 50'yi aşması durumunda da saat 23.00'ten itibaren alkol satışı yasaklanacak. Bu önlem, vakaların arttığı Berlin ve Frankfurt'ta halihazırda uygulanıyor.

"Yüzyılın zorluğu ile karşı karşıyayız"

Merkel, toplantısı sonrası yaptığı açıklamada ise "Yüzyılın zorluğuyla karşı karşıyayız. Şu anda yaptığımız ve yapmadıklarımız, salgının nasıl ilerleyeceğinde belirleyici olacak" diye konuştu. Merkel, virüsün katlanarak yayılmasını engellemek gerektiğini vurgularken Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder de "İkinci bir kapanmaya, kabul etmek istemediğimizden daha yakınız" dedi.

Yeni vaka sayısında rekor artış

Robert Koch Enstitüsü'nün verilerine göre, Almanya'da son bir gün için 6 bin 638 yeni vaka tespit edildi. Bu, salgının başlamasından bu yana bir gün içinde kaydedilen en yüksek yeni vaka sayısı oldu. Son bir gün içinde yaşamını yitirenlerin sayısı ise 33 olarak kaydedildi. Almanya'da vaka sayısı 341 bini aşarken, koronavirüs nedeniyle 9 bin 710 kişi de hayatını kaybetti.

AVUSTURYA: SALGININ BAŞINDAN BU YANA EN YÜKSEK VAKA

Yaklaşık 9 milyon nüfusa sahip Avusturya’da son 24 saatte bin 346 yeni vaka tespit edildi. Söz konusu vaka sayısı virüsün ilk görüldüğü mart ayından bu yana kayıtlara geçen en yüksek seviye oldu.

Hükümetin ikinci bir karantina ya da dışarı çıkma kısıtlaması gibi sosyal yaşamı durduracak kararlar almamak için direndiği Avusturya’da Sağlık Bakanlığı verilerine göre, virüs bulaşan kişi sayısı 58 bin 672’ye, sangın hastalık nedeniyle yaşanan can kaybı 11 artarak 872’ye ulaştı.

SLOVAKYA: MASKE KULLANIMI ARTIK ZORUNLU

Salgın hastalık nedeniyle acil durum ilan edilen Slovakya’da bir gün içinde bin 410 yeni vaka kayıtlara geçti. 5,5 milyon kişinin yaşadığı Slovakya’da virüsün yayılma hızını azaltmak için bugünden itibaren açık alanlarda da maske kullanımı zorunlu oldu.

Slovakya’da toplamda 22 bin 296 vaka tespit edilirken, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 5 artışla 66’ya ulaştı.

POLONYA: EN YÜKSEK CAN KAYBI GERÇEKLEŞTİ

Polonya’da virüs kaynaklı günlük can kaybı mart ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaşarak rekor kırdı. Son 24 saatte virüs nedeniyle 116 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 526 yeni vaka tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 141 bin 804’e, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 217’ye çıktı.

ÇEKYA: KISMİ KARANTİNA BAŞLADI

Kısmi karantina uygulanmaya başlanan Çekya’da ise son 24 saatte 8 bin 326 yeni vaka ve 55 can kaybı görüldü. Ülkede toplam vaka sayısı 129 bin 747'ye, ölenlerin sayısı ise 1106'ya yükseldi.

MACARİSTAN: VAKA SAYISI ARTIYOR

Macaristan'da ise son 24 saatte 920 yeni vaka tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 40 bin 782'ye, ölü sayısı 27 artarak bin 23'e yükseldi.

BELÇİKA: GÜNLÜK VAKA BİR HAFTADA YÜZDE 93 ARTTI

Belçika'da Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünün verilerine göre, 4-10 Ekim haftasında günlük ortalama vaka sayısı, önceki haftaya kıyasla yüzde 93 artarak 5 bin 57'ye çıktı.

Bu hafta içinde en yüksek vaka sayısı ise 9 Ekim'de 7 bin 30 olarak kaydedildi.

Son vakalarla birlikte Belçika'da salgının başından beri hastalığa yakalananların sayısı 173 bin 240'a çıktı. Bu kişilerden 10 bin 244'ü hayatını kaybetti.

İNGİLTERE: ÖNLEMLER 'YÜKSEK TEHDİT' SEVİYESİNE ÇIKARILDI

İngiltere'nin başkenti Londra'da Londra'da 100 bin nüfus başına düşen vaka sayısı 730'a ulaşmış ve dün bin 722 yeni vaka tespit edilmişti. Ülke çapında yeni vaka sayıları dün 20 bine yaklaştı. Toplam vaka sayısı 657 bini aştı, can kaybı ise 43 bin 245'e ulaştı.

Koronavirüs vakalarının artması nedeniyle, salgına karşı alınan önlemlerin cumartesi gününden itibaren "yüksek tehdit" seviyesine çıkarılacağı açıklandı. Londra'yla birlikte Essex ve Elmbridge'in de "yüksek tehdit" seviyesine çıkarılacağı bildirildi. Manchester'ın ise en üst seviyeye, yani "çok yüksek tehdit" kategorisine alınması bekleniyor.

"Yüksek tehdit" seviyesi, farklı hane halklarının kapalı ortamlarda bir araya gelmemesini, dışarıda buluşmaların altı kişiyi aşmamasını, restoran ve barların 22.00'de kapanmasını içeriyor.

"Çok yüksek tehdit" kategorisinde şimdiye kadar yalnızca Liverpool kenti bulunuyordu. Bugün alınan kararlarla Manchester'ın da en yüksek seviyede kısıtlamaların uygulanacağı üçüncü seviyeye geçmesi bekleniyor.

Hükümetin planı; İngiltere'yi hastalığın yayılış hızı ve salgının oluşturduğu tehdidin büyüklüğüne göre "orta", "yüksek" ve "çok yüksek" alarm bölgelerine ayırıyor ve her biri için ayrı sosyal mesafe önlemleri öngörüyor.

"Yüksek tehdit" değerlendirmesi yapılan bölgelerde, farklı haneler arasında iç mekanlarda bütün buluşmalar yasaklanacak ve dış mekanlarda sadece 6 kişi bir araya gelebilecek.

"Çok yüksek tehdit" altında görülen bölgelerde ise iç mekanlarda bütün sosyal buluşmalar yasaklanacak, barlar ve publar tamamen kapatılacak. Liverpool ve bağlı olduğu Merseyside bölgesi bu kategoriye giriyor.

FRANSA: SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI YENİDEN BAŞLIYOR

İkinci dalganın yaşandığı Fransa'da, koronavirüs salgınının hızını yavaşlatmak için Paris'in de aralarında olduğu dokuz büyük şehirde sokağa çıkma yasağı uygulamasına geçiliyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, cumartesi gününden geçerli olarak, 4 hafta boyunca saat 21.00 ile 06.00 arasında sokağa çıkma yasağı getirildiğini duyurdu. Paris'in yanı sıra Toulouse, Montpellier ve Marsilya'nın da aralarında olduğu dokuz şehirde uygulanacak yasak, ülke nüfusunun üçte birini kapsıyor.

Macron yasağı duyurduğu konuşmada, "Bir şeyler yapmamız gerekiyor. Virüsün yayılmasını frenlememiz gerekiyor" dedi. Fransa Cumhurbaşkanı, zamanın keyif yapacak zaman olmadığını söyleyerek, virüsün akşam saatlerinde verilen partilerde yayıldığını savundu.

Fransa'da bugün açıklanan veriler, günlük vaka sayısının 22 bini aştığını gösteriyor.

Fransa hangi önlemleri uygulayacak?

9 saatlik sokağa çıkma yasağı, Paris, Marsilya, Lyon, Lille, Saint-Etienne, Rouen, Toulouse, Grenoble ve Montpellier'de uygulanacak.

22 milyon insanın hayatını etkileyecek olan yasak, altı haftaya kadar uzatılabilecek. Yasağa uymayanlara 135 euro para cezası kesilecek.

Yine açıklanan sınırlamalar arasında, bir evde 6 kişiden fazla toplanmaması da yer alıyor.

Okullar ise açık kalacak, bölgeler arasında seyahat edilebilecek.

HOLLANDA: RESTORANLAR KAPATILDI, KISMİ KARANTİNA BAŞLADI

Hollanda'da hükümet, Kovid-19 vaka sayısındaki artış nedeniyle bar ve restoranların kapatılması ve kapalı alanlarda maske takılmasının zorunlu hale getirilmesi yönünde karar alındığını açıkladı.

Ev partilerinin yasaklandığını dile getiren Hollanda Başbakanı Mark Rutte, evlere 3 kişiden fazla misafir kabul edilmemesini istedi. Rutte, toplu taşıma seferlerinin de azaltılacağını ifade ederek, "kısmi karantina"ya geçileceğini ve saat 20.00'den sonra alkollü içecek satışının yasaklandığını kaydetti.

Yeni tedbirler kapsamında amatör spor etkinlikleri ve diğer etkinlikler de yapılmayacak.

İSPANYA: OHAL DEVAM EDİYOR

İspanya'da salgının yoğun görüldüğü Madrid'de serbest dolaşımı kısıtlayan olağanüstü hal uygulaması devam ediyor.

Katalonya özerk bölgesindeki yerel yönetim ise tüm bar ve restoranların 15 gün süreyle sadece paket hizmet vermesi ya da kapatılması, doluluk oranının alışveriş merkezlerinde yüzde 30'a, sinema, tiyatro ve jimnastik salonlarında yüzde 50'ye indirilmesi, parkların saat 20.00'de kapatılması, üniversitelerde yüz yüze eğitime ara verilmesi ve okul veya özel etkinliklerde yerel tüm spor müsabakalarının 15 gün durdurulması tedbirlerini aldı.

Galisya, Navarra, Endülüs ve Castilla La Mancha özerk bölgeleri ile Fas topraklarında olup İspanya'ya bağlı olan Melilla kenti de yeni vakaların artışını önlemek için ek tedbirler uyguluyor.

PORTEKİZ: FELAKET DURUMU İLAN EDİLDİ

Ülkede salgının başlamasından bu yana günlük vakalarda en yüksek artışın tespit edildiği görüldü. Sol azınlık hükümeti de Bakanlar Kurulu toplantısında Kovid-19'a karşı mücadelede yeni kararlar aldı.

Portekiz'de perşembe günü gece yarısından itibaren "felaket durumu" ilan eden hükümet, kamuya açık ve kapalı tüm alanlarda 5'ten fazla kişinin toplanmasının yasaklanması, düğün veya vaftiz gibi törenlerde katılımın en fazla 50 kişiyle sınırlanması, akademik alanda veya belediyelerde yapılan etkinliklerin yasaklanması tedbirlerini getirdi.

Sokakta maske takılmasını tavsiye eden hükümet, açıkladığı diğer önlemlerin denetlenmesi noktasında güvenlik görevlilerinin sayısının artırılacağını ve kurallara uymayanlara 10 bin avroya kadar para cezası getirileceğini bildirdi.

İTALYA: VAKA EĞRİSİ EN ÜST SEVİYEDE

Sağlık Bakanlığının açıkladığı günlük verilere göre, ağustostan beri yükselişte olan günlük vaka eğrisi "en üst seviyeye" ulaştı. Salgının başladığı şubat ayından bu yana virüs bulaşan kişi sayısı toplam 365 bin 467'ye yükseldi.

Aktif Kovid-19 hasta sayısı 87 bin 193'e çıkarken, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da bugün "ikinci dalgadaki en yüksek düzeye" ulaştı.

