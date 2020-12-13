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  3. 13 Aralık 2020 10:58

İkinci Dünya Savaşı gazisi koronavirüsü yendi

ABD’de İkinci Dünya Savaşı gazisi Binbaşı Lee Wooten, koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden taburcu oldu ve 104'üncü yaş günü kutladı.

İkinci Dünya Savaşı gazisi koronavirüsü yendi
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ABD’nin Alabama eyaletindeki Madison kentinde yaşayan İkinci Dünya Savaşı gazisi Lee Wooten, corona virüse yakalandıktan sonra Madison Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Wooten, doğum gününden iki gün önce virüsü yenerek hastaneden taburcu oldu ve ailesiyle birlikte 104’üncü yaşını kutladı.

HASTEDEN ÇIKINCA MİLKSHAKE İSTEDİ

Wooten, ABD ordusunda 1940’larda demiryolunda çalışarak birkaç yıl denizaşırı görev yaptı. Wooten’ın torunu Holly Wooten McDonald, hastaneden taburcu olduktan sonra ilk istediği şeyin çikolatalı milkshake olduğunu ifade etti.

DHA

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