  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. İkinci Dünya Savaşı'nda batırılan gemiler bulundu

İkinci Dünya Savaşı'nda batırılan gemiler bulundu

İkinci Dünya Savaşı'nda batırılan gemiler bulundu
Güncelleme:

Solomon Adaları’nda İkinci Dünya Savaşı’na ait 13 savaş gemisi enkazı görüntülendi.

Solomon Adaları’ndaki Iron Bottom Sound bölgesinde Ocean Exploration Trust öncülüğünde, E/V Nautilus araştırma gemisiyle yürütülen 22 günlük çalışmada 13 savaş gemisi enkazı görüntülendi. Bunlar arasında USS New Orleans ağır kruvazörünün baş kısmı ve Japon muhribi Teruzuki de yer aldı. Ayrıca USS Vincennes, USS Astoria, USS Quincy, USS Northampton, USS Laffey, USS DeHaven, USS Preston, USS Walke, Avustralya’ya ait HMAS Canberra, Japon muhribi Yudachi ve bir çıkarma gemisi de yüksek çözünürlüklü olarak kayda geçti.

Keşif sırasında insansız su üstü aracı DriX ve uzaktan kumandalı denizaltı robotları kullanıldı. DriX sistemi 1000 kilometrekareden fazla deniz tabanını haritalayarak bölgedeki en ayrıntılı deniz haritalarını oluşturdu ve çok sayıda potansiyel enkaz noktasını belirledi.

Iron Bottom Sound, Ağustos-Aralık 1942 arasında beş büyük deniz savaşına sahne oldu. Bu çatışmalarda 111’den fazla gemi ve 1450 uçak kaybedildi, 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Bölgedeki batıkların önemli bir kısmı hala keşfedilemedi.

DHA

text-ad
Etiketler solomon adaları 2. dünya savaşı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Zam oranı belli oldu; memurların 2026 Ocak maaşları hesaplandı Zam oranı belli oldu; memurların 2026 Ocak maaşları hesaplandı Memur zammı Resmi Gazete'de yayımlandı Memur zammı Resmi Gazete'de yayımlandı İstanbul'un ünlü hastanesinde profesör suç örgütü lideri çıktı! İstanbul'un ünlü hastanesinde profesör suç örgütü lideri çıktı! Bayraktar KIZILELMA havalandı, bir testi daha tamamladı! Bayraktar KIZILELMA havalandı, bir testi daha tamamladı! İstanbul Boğazı'nda kaybolan Rus yüzücünün görüntüleri ortaya çıktı İstanbul Boğazı'nda kaybolan Rus yüzücünün görüntüleri ortaya çıktı DEM Partili belediyenin tabelasında tepki çeken ayrıntı DEM Partili belediyenin tabelasında tepki çeken ayrıntı Türkiye'nin konuştuğu cinayetin görüntüleri ortaya çıktı Türkiye'nin konuştuğu cinayetin görüntüleri ortaya çıktı En mutlu günleri kana bulandı: Damat öldü, yenge gözaltında! En mutlu günleri kana bulandı: Damat öldü, yenge gözaltında! Yurt dışından alışveriş yapanlara kötü haber Yurt dışından alışveriş yapanlara kötü haber Devlet hastanesinde skandal görüntüler: ''Teşhircileri muayene etmiyorum'' Devlet hastanesinde skandal görüntüler: ''Teşhircileri muayene etmiyorum''
Tarihi Kapalıçarşı'da milyarlık operasyon Tarihi Kapalıçarşı'da milyarlık operasyon Kılıçdaroğlu'ndan o iddiaya yalanlama Kılıçdaroğlu'ndan o iddiaya yalanlama Evde uyuyan küçük çocuk kanlar içerisinde uyandı! Evde uyuyan küçük çocuk kanlar içerisinde uyandı! YKS birincilerinin kazandığı üniversiteler belli oldu YKS birincilerinin kazandığı üniversiteler belli oldu Baba ve 11 yaşındaki oğlunun öldürüldüğü olayda sır perdesi aralandı Baba ve 11 yaşındaki oğlunun öldürüldüğü olayda sır perdesi aralandı En çok konum verisi toplayan uygulamalar belli oldu En çok konum verisi toplayan uygulamalar belli oldu İnternet faturalarında otomatik zam dönemi başlıyor İnternet faturalarında otomatik zam dönemi başlıyor 2 bölgede fırtına, 5 ilde gök gürültülü sağanak alarmı! 2 bölgede fırtına, 5 ilde gök gürültülü sağanak alarmı! Denizin ortasında feribottan atlayan kadın yolcu kamerada Denizin ortasında feribottan atlayan kadın yolcu kamerada Ünlü şarkıcı Simge Sağın'dan cinsel istismar itirafı Ünlü şarkıcı Simge Sağın'dan cinsel istismar itirafı