İkinci kez koronaya yaklanan hasta hayatını kaybetti

Hollanda'da 89 yaşındaki bir kadın, ikinci kez koronavirüsüne yakalanarak öldü. Kadının ilk seferinde hastalığı kısmen hafif geçirdiği ancak iki ay sonra Covid-19'a yeniden yakalandığında durumunun hızla ağırlandığı belirtildi. İsmi açıklanmayan kadının, Covid-19'a iki defa yakalanıp öldüğü tespit edilen ilk kişi olduğu aktarılıyor.

İLKİNDE BEŞ GÜN HASTANEDE KALDI

Oxford Üniversitesi'nden araştırmacıların ilgili makalesinde, kadının ilk lez Covid-19'a yakalandığı dönemde ateş ve öksürük belirtilerini çok hafif bir şekilde hissettiği, hastanede beş gün geçirdikten sonra taburcu edildiği belirtildi. Buna göre, 89 yaşındaki kadının testi negatife dönmüş ve kronik yorgunluk haricinde bir şikâyeti kalmamıştı.

GENETİK DİZİLİM İNCELENDİ, YENİ VİRÜS KAPTIĞI KESİNLEŞTİ

Ancak 89 yaşındaki kadın iki ay sonra yeniden Covid-19'a yakalandı. Kadının testinin pozitif çıkmasından sadece iki gün önce, nadir görülen bir kemik iliği kanseri için kemoterapiye başladığı belirtildi. Araştırmaya göre uzmanlar, kadının kaptığı yeni virüsün genetik dizilimi inceledi ve ilk seferinden farklı bir virüs tespit etti; yani 89 yaşındaki hastanın ikinci kez Covid-19 kaptığı kesin olarak belirlendi.



İKİNCİ SEFERDE ANTİKOR GELİŞTİRMEDİ

Ancak kadın hastalığı ikinci seferinde, ilkine kıyasla çok daha ağır geçirdi. Ateş ve öksürüğün yanı sıra nefes darlığı ve oksijen seviyesinde ciddi düşüş saptandı. Hastaya dördüncü ve altıncı günlerde yapılan testlerde antikora rastlanmazken, sekizinci gün durumu iyice ağırlaştı. 89 yaşındaki kadın, iki hafta sonra vefat etti.

Araştırmada, yeniden koronavirüsü kapanların oranının düşük olduğuna dikkat çekilse de, daha önceden bilinen vakaların hiçbirinde ikinci Covid'den ölüm görülmediği vurgulandı. Araştırmacılar, vücuttaki antikorların azalması ve bağışıklığın yok olması sonucunda yeniden Covid'e yakalanma riskinin bulunduğunu, bu durumun da aşıların ne kadar etkili olacağı konusunda soru işaretleri yaratabileceği belirtildi.

Amerikan basını da bugün, Nevada'dan 25 yaşındaki bir erkeğin ikinci defa koronaya yakalandığını ve hastalığı ilkinden çok daha ağır geçirdiğini yazmıştı.