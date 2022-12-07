İlginç anlar: Tavandan kuaför salonuna düştü
Çin’in Henan eyaletindeki bir kuaför salonunda arızayı onarmak için havalandırma boşluğuna çıkan işçi, aşağı düştü.
Çin’in Henan eyaletindeki bir kuaför salonunda arızayı onarmak için havalandırma boşluğuna çıkan işçi, bir anda kendini salonun ortasında buldu. Tavanın çökmesiyle kauför salonunun ortasına düşen işçi, kazayı şans eseri yara almadan atlattı.
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