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İlginç anlar: Tavandan kuaför salonuna düştü

İlginç anlar: Tavandan kuaför salonuna düştü
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Çin’in Henan eyaletindeki bir kuaför salonunda arızayı onarmak için havalandırma boşluğuna çıkan işçi, aşağı düştü.

Çin’in Henan eyaletindeki bir kuaför salonunda arızayı onarmak için havalandırma boşluğuna çıkan işçi, bir anda kendini salonun ortasında buldu. Tavanın çökmesiyle kauför salonunun ortasına düşen işçi, kazayı şans eseri yara almadan atlattı.

Etiketler çin kuaför
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