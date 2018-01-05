İlişki sırasında yapılan işkence ölümle bitti

Berlin'de Marianne M. isimli 55 yaşındaki kadına ait işkenceye uğramış ceset çöpte bulundu. Kadının internette tanıştığı iki kişi tarafından işkence yapılarak öldürüldüğü iddia edildi. Olayın ardından Türkiye'ye kaçmaya çalışan şüpheliler Tayfun S. ve Jasmin P. havaalanında yakalandı.

Bild gazetesindeki iddialara göre çift olan Tayfun ve Jasmin P, Almanya'da Marianne M. ile internette tanıştı.



Çift, Marianne M. ile yaşanan ilişki sırasında kadına işkence yapmaya başladı. İşkencenin dozu artınca kadın hayatını kaybetti.Olayın üzerini örtmek isteyen çift kadını bir çöp konteynerine attı. Kadının cesedi 23 Aralık'ta bulundu.Olayın ardından Türkiye'ye kaçmaya çalışırken şüpheliler Schönefeld Havaalanında yakalandı.