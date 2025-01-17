İlkokul öğretmeninden öğrencisine 9 yıl süren istismar: Hamile kaldı

ABD'nin New Jersey eyaletinde bir ilkokul öğretmeninin öğrencisine cinsel istismar uyguladığı hatta öğrencisinden hamile kaldığı ortaya çıktı. Şimdilerde 20

ABD’nin New Jersey eyaletinde bir ilkokul öğretmeninin, eski öğrencisine cinsel istismar sonucu hamile kaldığı ortaya çıktı. Şok edici olay, 20 yaşındaki genç adamın babasının sosyal medyada yaptığı bir gözlemle gündeme geldi. Baba, bir Facebook gönderisinde oğluyla öğretmenin çocuğu arasındaki fiziksel benzerliği fark edince soruşturma başlatıldı. Cape May İlçe Savcılığı’nın açıklamasına göre, Middle Township İlkokulu’nda beşinci sınıf öğretmenliği yapan 34 yaşındaki Laura Caron, 2016-2020 yılları arasında eski öğrencisine cinsel saldırıda bulunmakla suçlanıyor.

Caron’un, çocuğa ilk olarak sınıf öğretmenliği yaptığı sırada tanıştığı, ardından ailenin öğretmenle geliştirdiği yakın ilişki sebebiyle öğrencinin ve kardeşinin düzenli olarak Caron’un evinde kaldığı öğrenildi. Bu dönemde Caron’un çocuğa cinsel istismarda bulunduğu ve 2019’da ondan bir çocuk dünyaya getirdiği iddia ediliyor.

Savcılık, olayın, öğrencinin kız kardeşi ve erkek kardeşinin ifadeleriyle desteklendiğini belirtti. Kız kardeş, aynı odada uyuduğu sırada kardeşini Caron’un yatağında gördüğünü söyledi. Erkek kardeş ise Caron’u uyuyan kardeşine cinsel saldırıda bulunurken gördüğünü ifade etti. Mahkemede ifade veren ve bugün 20 yaşında olan genç adam, Caron ile yaşadığı ilişkiyi doğruladı ve doğan çocuğun babası olduğunu açıkladı. Ayrıca, ikilinin yakın geçmişe kadar görüşmeye devam ettiği de ortaya çıktı. Olayın basına yansımasının ardından Laura Caron evinde tutuklandı. “Ağırlaştırılmış cinsel saldırı” ve “bir çocuğun refahını tehlikeye atma” suçlamalarıyla yargılanan Caron’un davası büyük yankı uyandırdı.