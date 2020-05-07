IMF'den 50 ülkeye 18 milyar dolar destek!

Uluslararası Para Fonu (IMF) 189 üyesinin 50’sine corona virüsü salgını ile mücadele etmeleri için yaklaşık 18 milyar dolar acil mali destek sağlama kararı aldı.

IMF sözcüsü Gerry Rice, geri kalan 50’den fazla ülkenin taleplerinin de ivedi şekilde değerlendirileceğini açıkladı.

MISIR İÇİN KARAR 11 MAYIS’TA

Reuters’ta yer alan habere göre, Rice, ayrıca IMF icra kurulunun Mısır tarafından talep edilen acil durum finansmanı ve stand-by kredisini 11 Mayıs’ta değerlendirmeye alacağını belirtti.

3 ÜLKE İSMİ SÖYLEDİ

Konuşmasının devamında Rice başvuruları beklemede olan ülkelerin hepsinin adını vermedi. Ancak kendisine yöneltilen sorulara cevap olarak şu anda Sri Lanka, Güney Afrika ve Zambiya’dan gelen taleplerin değerlendirdiğini ifade etti.