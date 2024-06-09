IMF'den ABD'ye ''yüksek borç'' uyarısı

IMF Başkan Yardımcısı Gita Gopinath, ABD'yi artan borç yükü konusunda uyararak, harcamaların kısıtlanması ve vergilerin artırılması çağrısında bulundu.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Birinci Başkan Yardımcısı Gita Gopinath, dünyanın en büyük ekonomisi ABD'nin artan mali yükünü azaltması için çağrı yaptı. Gopinath, güçlü büyümenin harcamaları dizginlemek ve vergileri artırmak için yeterli alan sağladığını söyledi.

Gopinath, gelişmiş ekonomiler için borç yüklerini pandemi öncesi seviyelere nasıl indirmeyi planladıklarını ele alma zamanının geldiğini söyledi.

Financial Times'a verdiği röportajda Gopinath, "ABD ekonomisinin gücü göz önüne alındığında mali açıklarının boyutunu azaltmaları için geniş bir zemin görüyoruz" dedi.

ABD'NİN SAVURGANLIĞI ENDİŞE YARATIYOR

Uyarılar, ekonomistlerin ve yatırımcıların ABD ekonomisine ilişkin endişelerinin arttığı bir dönemde geldi.

Ekonomistler, hem Demokratlar hem de Cumhuriyetçiler tarafından yıllardır sürdürülen mali savurganlığın ABD ekonomisi için sorun yaratacağını savunuyor.

Kongre Bütçe Ofisi, 2029 yılında ülkede borcun GSYH'ye oranının İkinci Dünya Savaşı dönemindeki en yüksek seviyenin üzerine çıkmasını bekliyor.

Donald Trump, yeniden seçilmesi halinde 2017 vergi indirimlerini kalıcı hale getirme sözü verdi.

Öte yandan Joe Biden'ın yüksek harcamayı frenleyememesi açıkların tahmin edilenden daha da fazla artabileceği endişelerini arttırdı.

"ZENGİNLER FAZLA VERGİ ÖDEMELİ"

Gopinath, “Tüm harcamaları borçlanma yoluyla finanse etme cazibesi gerçekten de ülkelerin kaçınması gereken bir şey” dedi.

IMF, nisan ayında yayınladığı gösterge niteliğindeki Mali Gözlem raporunda ABD'nin önümüzdeki yıl yüzde 7.1 oranında mali açık vermesini beklediğini açıkladı

Gopinath, tüm gelişmiş ekonomilerde nüfus yaşlandıkça emeklilik sistemlerinde ve sağlık harcamalarında köklü reformlara ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi. IMF'nin Beyaz Saray'ın zengin Amerikalıları daha fazla vergi ödemeye zorlama çabalarını desteklediğini de ima etti.