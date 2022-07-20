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IMF'den Almanya'ya kötü haber: Büyüme beklentisini düşürdü

IMF'den Almanya'ya kötü haber: Büyüme beklentisini düşürdü

IMF, Almanya büyüme tahminlerini bu yıl için yüzde 2’den 1,2'ye düşürürken 2023 yılına ilişkin yüzde 2’nin üzerinde olarak belirlenen belklentisini ise yüzde 0,8'e düşürdü.

Uluslararası Para Fonu (IMF), Almanya büyüme tahminini düşürdü. Uluslararası kuruluş, doğu Avrupa ülkeleri için yaptığı resesyon uyarısının benzerini Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya için de yaptı.

IMF, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşın ardından ülkenin pandemi sonrası ekonomik toparlanmasını frenlendiğini açıkladı.

Almanya ekonomisine ilişkin görünümlerini tazeleyen IMF, Almanya büyüme tahminlerini bu yıl için 1,2'ye düşürdü. En son açıklanan Mayıs ayı görünümünde bu rakam yüzde 2 olarak belirtilmişti.

Fon, ülkenin gelecek yılki büyümesine ilişkin yüzde 2’nin üzerindeki beklentilerini yenileyerek yüzde 0,8’e revize etti.

Tüketici fiyatlarının 2022'deki hızlı artışına vurgu yapan IMF, enerji maliyetlerinin neden olduğu yüksek enflasyonun büyümeyi frenlediğine işaret etti.

Etiketler almanya IMF
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