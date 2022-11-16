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İnanılmaz ama gerçek! Sahibini kaybeden köpek öyle bir şey yaptı ki...

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İngiltere'de sahibini kaybeden bir köpek, polis merkezine giderek yetkililerin sahibiyle iletişime geçmesini bekledi. Akıllı köpeğin o görüntüleri polis tarafından paylaşıldı.

Leicestershire polisi, dün Rosie’nin nasıl kendilerine başvurduğunu gösteren görüntüleri yayınlayarak “Border Collie olan Rosie'nin görüntülerini güvenlik kamerasında yakaladık, böylece içeri girmeden ve köşede oturmadan önce kapılara yaklaştığını görebilirsiniz. Akıllı köpek!” mesajını paylaştı. En zeki köpek ırklarından biri olarak kabul edilen Border Collie cinsi Rosie’nin sahibiyle gezerken kaçtığı ve daha sonra polis merkezine sığınarak bir köşeye oturup polisin sahibiyle iletişime geçmesini beklediği belirtildi.

Polis Rosie’ye su verdiklerini ve karakolda birçok arkadaş edindiğini belirtip “Neyse ki bir tasma takıyordu, bu yüzden Rosie'nin güvenli ve iyi bulunduğuna sevinen sahibiyle iletişime geçmek için bir ipucu mevcuttu. Rosie, kaçarken ikinci bir köpekle beraber yürüyordu. Ne sevimli, akıllı bir köpek” ifadelerini kullandı.

DHA

Etiketler ingiltere köpek polis merkezi
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