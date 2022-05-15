  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. İnanılmaz olay... Cenazesinde dirilen kadın kalp krizinden öldü

İnanılmaz olay... Cenazesinde dirilen kadın kalp krizinden öldü

İnanılmaz olay... Cenazesinde dirilen kadın kalp krizinden öldü

Doktorların öldüğünü söylediği bir kadın, kendi cenazesinde uyandıktan sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Rusya'nın Kazan kentinden Fagilyu Mukhametzyanov, 2011 yılında göğüs ağrısı nedeniyle evinde yığıldığında 49 yaşındaydı. 51 yaşındaki kocası Fagili Mukhametzyanov, öldüğünü düşündüğü karısı için açık tabut cenazesi düzenlemeyi tercih etti. Ancak kederli koca karısına son vedasını yapmaya hazırlanırken bir şok yaşadı. Mukhametzyanov, karsının gözünün önünde dirildiğini gördü.

Yas tutanların ruhu için dua ettiğini duyduktan sonra, kendini tuhaf bir durumda bulmak için gözlerini açan kadın çığlık atmaya başladı. Şok olmuş kocası, onu nasıl hemen hastaneye geri götürdüklerini anlattı, ancak tekrar ölmeden önce yoğun bakımda sadece 12 dakika daha yaşadı.

Mağdur kocası, eşini ölü ilan ettiği ve onu kurtarmadığı için sağlık personeline sert bir şekilde çıkarak, “Gözleri pırpırdı ve onu hemen hastaneye geri götürdük ama tekrar ölmeden önce sadece 12 dakika daha yoğun bakımda yaşadı. Çok kızgınım ve cevaplar istiyorum. Öldüğünü söylediklerinde ölmemişti ve onu kurtarabilirlerdi.” dedi.

Etiketler cenazede dirilme
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya yarışmadan ayrıldı mı? İddialara noktayı koydu
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) meydana indi: ''Tepkimizi sandıkta göstereceğiz''
Ayder yeni yüzüne kavuşuyor! Bakan Kurum tarih verdi
Güldür Güldür'de kendi taklidini izleyen Bakan Nebati bombayı patlattı
MEB'den önümüzdeki dönem için yeni karar! Okul kitaplarıyla birlikte dağıtılacak
İstanbul Boğazı'nda müsilajdan sonra yeni kabus
AK Partili Cahit Özkan'ın BAE çıkışı partiyi karıştırdı! İstifası istendi iddiası
Eşi ve birlikte kaçtığı öz kardeşine kurşun yağdırdı
Boşanıp yeniden barışan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'dan sürpriz karar
Ahmet Türk'ten ''Kürt seçmen Mansur Yavaş'a oy verir mi?'' sorusuna yanıt