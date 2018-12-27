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  3. 27 Aralık 2018 08:36

İnanılmaz olay ! Kaçırılan kadın 31 yıl sonra kurtarıldı

Güney Amerika ülkesi Arjantin'de insan kaçakçılarının 31 yıl önce kaçırdığı kadın 31 yıl sonra kurtarıldı.

İnanılmaz olay ! Kaçırılan kadın 31 yıl sonra kurtarıldı
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Arjantin basınında çıkan habere göre, 1987'de Bolivya'ya kaçırılan  kadın, Arjantin ve Bolivya kolluk kuvvetlerinin operasyonu neticesinde 31 yıl  sonra özgürlüğe kavuştu.

Güvenlik nedeniyle ismi verilmeyen kadın, 13 yaşındayken yaşadığı Mar del Plata şehrinde ablasının eşi tarafından Bolivya'ya iş vaadiyle taşınmaya ikna  edildi. Taşınmayı kabul eden abla ve küçük kız kardeş, Bolivya'ya vardıklarında  insan tacirleri tarafından alıkonuldu ve cinsel şiddete maruz kaldı.

Büyük kız kardeş alıkonulmalarından 3 ay sonra kız kardeşini ve yeni  doğmuş bebeğini geride bırakma pahasına kaçmayı başardı ve 2014'te polise  şikayette bulundu. Bu sayede kaçırılmalarından 27 yıl sonra yerel ve uluslararası  çapta arama kurtarma çalışmaları başladı.

31 YIL SÜRDÜ

Yaklaşık 4 yıl süren çalışmalar neticesinde artık 44 yaşında olan kız kardeş ve 9 yaşındaki oğlu kurtarıldı. 31 yıl sonra kurtarılan kadın, kolluk kuvvetlerine ülkesine dönmek  istediğini ve kendisini ve oğlunu alıkoyan kişinin bir kadın olduğunu söyledi.  Kurtarılmadan önce garajda yaşadığını belirten kadın ve oğlunda yetersiz beslenme  belirtilerine de rastlandı.

Arjantin'e getirilen kadın ve oğlu, Mar del Plata şehrinde ailesine  kavuştu. Kadının, şimdi ise kendisini kaçıranların ve yıllarca zorla  çalıştıranların yakalanması için güvenlik güçleriyle iş birliği yapması  gerekiyor.

Kaçırıldıkları dönemde, büyük kız kardeşin henüz küçük bir bebekken  bıraktığı ve şu anda 31 yaşında olan oğlunun akıbeti hakkında ise herhangi bir  bilgi verilmedi.

AA

insan kaçakçısı , arjantin
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