İngiliz sterlini ABD doları karşısında son 3 yılın en yüksek seviyesinde

İngiliz sterlini, ABD doları karşısında gün içerisinde 1,3900’u aşarak yaklaşık son üç yılın en yüksek seviyesini görürken, avro karşısında ise son 1.1470 ile son 9 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

İngiltere’de 15 milyon kişinin ilk doz aşısının yapılmış olması, 500 bin üzerinde kişinin ise ikinci doz aşılarının yapılmış olması ekonominin yeniden açılmasına ilişkin umutları artırırken, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın 22 Şubat'ta ülkenin karantinadan çıkış planının açıklaması bekleniyor.

Sterlindeki yükselişi değerlendiren ING Küresel Piyasalar Başkanı Chris Turner, “İngiliz sterlini aşılamaların başarılı bir şekilde devam etmesinin meyvelerini toplamaya devam ediyor. İvme ekonomini yeniden açılmasına doğru ilerliyor. Büyük ihtimalle ilk adım 8 Mart’ta okulların açılması olacak.” değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere borsası da yerel saatle 14.00’te yüzde 2,06 değer kazanarak 6,724,89 seviyesinde seyrediyor.