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İngiltere donanması, İran yapımı kaçak silahlara el koydu

İngiltere donanması, İran yapımı kaçak silahlara el koydu
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İngiltere donanması, Umman Körfezi'nde bir gemide İran yapımı kaçak silahlar ele geçirildiğini açıkladı.

İngiltere Kraliyet Donanması, geçtiğimiz ay Umman Körfezi’nde uluslararası sularda gece saatlerinde bir ABD keşif uçağı tarafından İran'dan güneye doğru yüksek hızda ilerleyen bir gemi tespit edildiğini açıkladı. İngiltere donanmasına ait bir helikopter tarafından da takip edilen geminin İran karasularına doğru yön değiştirmeye çalıştığı ancak İngiliz denizciler tarafından engellendiği belirtildi. Açıklamada, durdurulan gemide İran yapımı güdümlü tanksavar füzeler ve orta menzilli balistik füze parçalarının da aralarında bulunduğu kaçak silahlar ele geçirildiği ifade edildi. İngiltere Savunma Bakanlığı, konunun Birleşmiş Milletler yetkililerine iletildiğini açıkladı.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Kraliyet Donanması'nın Körfez bölgesindeki kalıcı varlığının İngiltere’nin uluslararası hukuku koruma çabaları ile dünya çapında barış ve güvenliği tehdit eden faaliyetlerle mücadele etme taahhüdünü desteklediğini söyledi.

İngiltere donanması geçtiğimiz yıl, Umman Körfezi’nde iki gemideki İran yapımı kaçak silahlara el koymuştu.

İHA

Etiketler ingiltere kraliyet donanması iran kaçak silah umman körfezi
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