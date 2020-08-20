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  3. 20 Ağustos 2020 21:54

İngiltere koronavirüste güvenli ülkeler listesini güncelledi

İngiltere, koronavirüs vakalarında artış yaşayan Hırvatistan ve Avusturya'yı "güvenli ülkeler" listesinden çıkarırken, Portekiz'i listeye aldı.

İngiltere koronavirüste güvenli ülkeler listesini güncelledi
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Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Veriler, enfeksiyon oranını düşük tutmak için Hırvatistan, Avusturya ile Trinidad ve Tobago'yu koronavirus seyahat koridoru listemizden çıkarmamız gerektiğini gösteriyor. İngiltere'ye bu ülkelerden cumartesi günü 04.00'ten sonra gelmeniz durumunda 14 gün boyunca kendinizi izole etmeniz gerekecek."

Verilerin, Portekiz'in "güvenli ülkeler" listesine eklenmesine izin verdiğini de vurgulayan Shapps, halkı, liste konusundaki ani karar değişiklikleri konusunda uyardı.

- İspanya ve Fransa'yı listeden çıkarmıştı

İngiliz hükümeti, 100 bin kişide 20'den fazla vakanın görüldüğü ülkelerin listeden çıkarılacağını açıklamıştı.

Hırvatistan'ın ortalama vaka sayısı, geçen hafta 100 bin kişide 29,5'e yükselmişti.

İngiltere, daha önce de İspanya ve Fransa'yı listeden çıkararak, bu ülkelerden gelenlerin 14 gün boyunca kendilerini izole etmeleri gerektiğini duyurmuştu.

Türkiye, İngiltere'nin "güvenli ülkeler" listesinde yer aldığı için Türkiye'den gelenlerin karantina zorunluluğu bulunmuyor.

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