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İngiltere Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng görevinden alındı

İngiltere Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng görevinden alındı

İngiliz basını, İngiltere Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng'in görevinden alındığını duyurdu.

BBC'nin bildirdiğine göre, İngiltere Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng görevden alındı.

Kwarteng'in kovulması, Başbakan Liz Truss'un bugün mini bütçenin bazı kısımlarında u dönüşü açıklayacağı yönündeki spekülasyonların ortasında geldi.

Truss'ın konuyla ilgili basın açıklaması yapması bekleniyor.

Bununla birlikte Kwarteng, 38 günlük görev süresiyle İngiltere'nin tarihinde en kısa süre görev yapan ikinci maliye bakanı oldu. 1970'te İngiltere Maliye Bakanı Iain Macleod, göreve başlamasından 30 gün sonra geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.

NE OLMUŞTU? 

23 Eylül’de Kwarteng tarafından açıklanan ve sonrasında geri çekilen vergi kesintileri önergesi, sterlinde büyük bir dalgalanmaya neden olarak ülkede çalkantıya neden oldu. 

Kwarteng ve Başbakan Liz Truss, İngiltere ekonomisini büyümeye teşvik etmek için önlemlerin gerekli olduğunu belirtirken Bank Of England ve IMF bu paketin enflasyonu tetikleyeceği hakkında uyarmıştı.

Etiketler ingiliz maliye
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