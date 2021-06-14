İngiltere normalleşmeyi erteleme kararı aldı
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülke genelinde uygulanan Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırılmasına yönelik planları ertelendiğini duyurdu.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülke genelinde uygulanan Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırılmasına yönelik planın 21 Haziran’dan 19 Temmuz’a ertelendiğini duyurdu.
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