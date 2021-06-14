  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. İngiltere normalleşmeyi erteleme kararı aldı

İngiltere normalleşmeyi erteleme kararı aldı

İngiltere normalleşmeyi erteleme kararı aldı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülke genelinde uygulanan Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırılmasına yönelik planları ertelendiğini duyurdu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülke genelinde uygulanan Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırılmasına yönelik planın 21 Haziran’dan 19 Temmuz’a ertelendiğini duyurdu.

Etiketler normalleşme karar ingiltere
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Usulsüzlüğü ihbar eden memura para cezası
Biden görüşmesi sonrası Erdoğan'dan S-400 açıklaması
Efsaneye büyük ayıp! Sinan Şamil Sam heykeli tepki çekti
Sinan Çetin arkadaşlarının gözü önünde çırılçıplak soyundu
Dolar, Euro ve altında Erdoğan - Biden görüşmesi öncesi büyük düşüş
SİHA'ya taş atarken görüntülendi
Evli adamın sevgilisi yayına bağlanınca... Müge Anlı yine lafını esirgemedi
Sedat Peker çileden çıktı: Namusun yok mu senin?
Prof. Dr. Uğur Şahin ve Prof. Dr. Özlem Türeci'nin kanser aşısı için tarih verdi
Demet Akalın sert çıktı: ''Oha üzerime çıksaydın''