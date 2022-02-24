İngiltere Rusya'ya uyguladığı ek yaptırımları açıkladı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi sonrası İngiltere, Rusya'ya karşı uygulanacak ek yaptırımları açıkladı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avam Kamarası'nda yaptığı konuşmada Ukrayna'ya saldırı düzenleyen Rusya'ya uygulanacak ek yaptırımları açıkladı.

Boris Johnson'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

- Putin, 'imparatorluğun fethine inanan kanlı bir saldırgan' Rusya Ukrayna'nın kan lekesini asla ellerinden temizleyemeyecek.

- Putin ne yaparsak yapalım her zaman komşusuna saldırmaya kararlıydı.

- 100'den fazla kişi, kuruluş ve bağlı ortaklığa yaptırım uygulanacak.

- Rus Havayolu Aeroflot İngiltere'de yasakla karşı karşıya kalacak.

- Tüm büyük Rus bankalarının varlıkları dondurulacak.

- Rusya'nın sterline erişimi engellenecek.

- Rus devlet ve özel şirketlerinin İngiltere'de para toplaması, menkul kıymetleriyle işlem yapması ve borç vermesi yasaklanacak.

İngiltere ayrıca, Belarus'a karşı tüm yaptırım önlemlerini de genişletmeye çalışacak.