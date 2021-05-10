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İngiltere, saldırılar sonrası İsrail yerine Filistinlileri suçladı!

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, İsrail'e roket atılmasını kınayıp, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki veremedi.

Raab, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İngiltere, Kudüs ve İsrail içindeki yerlere roket atılmasını kınıyor." ifadesini kullandı. Kudüs ve Gazze'de devam eden şiddetin sona ermesi gerektiğini belirten Raab, Gazze'de aralarında çocukların da olduğu sivillerin öldürülmesine değinmedi. 

 Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik müdahaleye de tepki göstermeyen İngiliz Bakan, tüm tarafların acilen gerilimi düşürmesine, sivil nüfusun hedef alınmasına son verilmesine ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Etiketler israil filistin gazze
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