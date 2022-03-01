İngiltere savaşa girecek mi? Rusya sınırında net mesaj!

Hayırdır Putin ? Pikniğe mi gidiyorsun ? Asıl niyeti bu fotoğraflarda saklı

''Baba'' gibi baba! Ukrayna'ya gidip eşi ve kızını kurtardı

Herkes kız arkadaşını terk edip, köpeğini eve kitleyip, Ukrayna'dan kaçan Türk gencini konuşuyor

Orduya katılan Ukrayna güzeli Lenna: O fotoğraflar gerçek değil

Fiyat İstikrar Komitesi enflasyon ile mücadele için 3'üncü kez toplanıyor