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İngiltere savaşa girecek mi? Rusya sınırında net mesaj!

İngiltere savaşa girecek mi? Rusya sınırında net mesaj!

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Estonya'da önemli açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı sonrası NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson Estonya'da açıklamalarda bulundu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna'da Rus güçleriyle savaşmayacaklarını bildirdi.

"100 SAVAŞ JETİMİZ YÜKSEK ALARMDA"
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ise "100 savaş jetimiz yüksek alarmda" açıklaması yaptı.

Etiketler savaş ingiltere açıklama
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