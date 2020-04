İngiltere ve ABD'de ölenlerin sayısı artıyor

Kovid-19 salgınının etkili olduğu ülkeler listesinde ilk sırada bulunan ABD'de vaka ve ölü sayısı her geçen gün artıyor.

VAKA SAYISI YARIM MİLYONU AŞTI

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı dünden beri 35 bin 316 artışla 501 bin 615'e, can kaybı ise 2 bin 91 artışla 18 bin 777’ye çıktı.

ABD'Yİ İSPANYA VE İTALYA TAKİP EDİYOR

Vaka sayısında yarım milyon eşiğini geçen ABD’yi 161 bin 852 vakayla İspanya ve 147 bin 577 vakayla İtalya takip ediyor.

ABD'deki vaka sayısının, kendisinden sonra gelen ilk 3 ülke olan İspanya, İtalya ve 125 bin 931 vaka ile Fransa'nın toplamından daha fazla olduğu gözleniyor.

Eyaletlere bakıldığında, salgın etkisini en çok New York'ta hissettirmeye devam ediyor. Bu kentte dün 161 bin 807 olan vaka sayısı, 12 bin 682 artışla 174 bin 489'a çıktı.

New York'u 54 bin 588 vakayla komşusu New Jersey, 22 bin 234 vakayla Michigan takip ediyor.

Can kaybı bakımından da New York 7 bin 887 ölümle ilk sıradaki yerini korurken, burayı 1932 ölümle New Jersey ve 1276 ölümle Michigan eyaletleri izliyor.



TOPLAM 29 BİN 191 HASTA İYİLEŞTİ

Ülke genelinde Kovid-19 teşhisi konulduktan sonra iyileşenlerin sayısı ise 2 bin 669 artışla 29 bin 191'e ulaştı.

İNGİLTERE'DE ÖLÜ SAYISI 9 BİN 875'E ÇIKTI

İngiltere Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, can kaybı 8 bin 958’den 9 bin 875’e çıktı, vaka sayısı da 5 bin 234 artarak 78 bin 991'ye yükseldi.

Son 24 saatte 12 bin 993 kişiye daha test yapılırken, toplam test sayısı tekrarla birlikte 334 bin 974’e yükseldi.

KARANTİNANIN UZATILMASI BEKLENİYOR

Ülkede, hafta başında süresi olacak olan kısmi karantinanın uzatılması beklenirken, halkın sokağa çıkılmaması yönündeki uyarıları dikkate almadığı gözlendi.

İlk etapta "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü yayılması" stratejisi izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının 277 bini bulabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.

23 Mart'ta alınan kararlarla halkın evden çıkmasına sınırlama getirilirken; marketler ve eczaneler hariç tüm ticari işletmeler de kapatılmıştı.

İngiltere'de tahtın varisi Galler Prensi Charles'ın 25 Mart'ta, Başbakan Boris Johnson ile Sağlık Bakanı Matt Hancock'un ise 27 Mart'ta Kovid-19 testleri pozitif çıkmıştı.

Prens Charles ve Sağlık Bakanı Hancock iyileşirken, Başbakan Johnson pazar günü hastaneye kaldırılmış, durumunun kötüleşmesi üzerine ertesi gün de yoğun bakıma alınmıştı. Yoğun bakımda 3 gün geçiren Başbakana oksijen tedavisi uygulanmıştı. Başbakanlık, dünkü açıklamasında, Johnson’ın yürümeye başladığını ve iyileşme gösterdiğini duyurmuştu.