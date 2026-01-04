  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. İngiltere ve Fransa'dan Suriye'de nokta operasyon

İngiltere ve Fransa'dan Suriye'de nokta operasyon

Güncelleme:

İngiltere ve Fransa hava kuvvetleri, Suriye'de daha önce terör örgütü DEAŞ'ın kullandığı yer altı silah deposuna hava saldırısı düzenledi.

İngiltere ve Fransa, Suriye'deki DEAŞ hedeflerine yönelik gece saatlerinde operasyon düzenledi. İngiltere ve Fransa hava kuvvetleri, Suriye'nin Palmira şehrinde "daha önce DEAŞ terör örgütü tarafından kullanıldığından" şüphelenilen bir yer altı silah deposunu vurdu. İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Uçaklarımız, tesise inen çok sayıda tüneli hedef almak için Paveway IV güdümlü bombalar kullandı. Ayrıntılı değerlendirme şu anda devam ederken, ilk raporlar hedefin başarıyla vurulduğunu gösteriyor" ifadeleri kullanıldı. Hedefin, Voyager yakıt ikmal tankerinin desteğiyle Typhoon FGR4 savaş uçakları kullanılarak bombalandığı açıklanırken, saldırı öncesinde bölgede "herhangi bir sivil yerleşim bulunmadığı" ve tüm uçaklarının güvenli şekilde geri döndüğü belirtildi.

İngiltere Savunma Bakanı John Healey ise saldırıya ilişkin, "Bu eylem, Birleşik Krallık'ın liderliğini ve Orta Doğu'da DAEŞ'in ve onun tehlikeli ve şiddet yanlısı ideolojilerinin yeniden ortaya çıkmasını engellemek için müttefiklerimizle omuz omuza durma kararlılığımızı göstermektedir" dedi.

İHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Dünya devleri altın ve gümüş tahminlerini açıkladı, İslam Memiş 2026'nın yatırım stratejsini duyurdu
Dünya devleri altın ve gümüş tahminlerini açıkladı, İslam Memiş 2026'nın yatırım stratejsini duyurdu
Gözü dönmüş psikopat 11 yaşındaki kızı kovalayıp sığındığı markette darbedip bıçakladı!
Gözü dönmüş psikopat 11 yaşındaki kızı kovalayıp sığındığı markette darbedip bıçakladı!
Tam 10 gündür kayıp olarak aranıyordu... Acı haber bugün geldi!
Tam 10 gündür kayıp olarak aranıyordu... Acı haber bugün geldi!
Kömürlükteki yaşlı kadın cinayetinde katil yine çok tanıdık çıktı!
Kömürlükteki yaşlı kadın cinayetinde katil yine çok tanıdık çıktı!
Güler misin, ağlar mısın ? Türkiye'nin bu köyü yaklaştıkça uzaklaşıyor...
Güler misin, ağlar mısın ? Türkiye'nin bu köyü yaklaştıkça uzaklaşıyor...
Türkiye'nin dünyaca ünlü sahilinde asbestli gemi rezaleti!
Türkiye'nin dünyaca ünlü sahilinde asbestli gemi rezaleti!
Balık tutmak isteyen balıkçıların oltasına süpriz bir canlı takıldı
Balık tutmak isteyen balıkçıların oltasına süpriz bir canlı takıldı
Hava durumu raporu açıklandı: Kar gidiyor, yağmur, fırtına ve don geliyor: Hava sıcaklıkları artacak
Hava durumu raporu açıklandı: Kar gidiyor, yağmur, fırtına ve don geliyor: Hava sıcaklıkları artacak
Etiketler Suriye fransa İngiltere hava saldırısı silah deposu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Çin'den ABD'ye ''Maduro'' çağrısı Çin'den ABD'ye ''Maduro'' çağrısı İki haftadan uzun süren öksürüğe aman dikkat: ''Üşüttüm, sigaradandır'' deyip geçmeyin İki haftadan uzun süren öksürüğe aman dikkat: ''Üşüttüm, sigaradandır'' deyip geçmeyin Lodos fırtınası ortalığı savaş alanına çevirdi! Lodos fırtınası ortalığı savaş alanına çevirdi! Bahçeli'den ABD'nin Venezuela operasyonuna dikkat çeken tepki Bahçeli'den ABD'nin Venezuela operasyonuna dikkat çeken tepki Görüntüler İstanbul'dan! Yollar çarpışan araba pistine döndü Görüntüler İstanbul'dan! Yollar çarpışan araba pistine döndü Türkiye'nin Milli Elektrikli Hızlı Tren'i raylara iniyor! Türkiye'nin Milli Elektrikli Hızlı Tren'i raylara iniyor! Elazığ'da peş peşe deprem! Sarsıntıya düğün salonunda yakalandılar Elazığ'da peş peşe deprem! Sarsıntıya düğün salonunda yakalandılar ''Dizi gibi izledim'' demişti... Trump o fotoğrafları paylaştı! ''Dizi gibi izledim'' demişti... Trump o fotoğrafları paylaştı! MKE Çankırı Silah Fabrikası kapatılıyor mu? Resmi açıklama geldi MKE Çankırı Silah Fabrikası kapatılıyor mu? Resmi açıklama geldi Beyaz gelinliğini giyen Uzungöl'de masalsı görüntüler Beyaz gelinliğini giyen Uzungöl'de masalsı görüntüler
ABD'nin Venezuela saldırısının bilançosu ortaya çıktı ABD'nin Venezuela saldırısının bilançosu ortaya çıktı Önce kuvvetli fırtına ardından yalancı bahar geliyor! Hava sıcaklığı 20 dereceye çıkacak Önce kuvvetli fırtına ardından yalancı bahar geliyor! Hava sıcaklığı 20 dereceye çıkacak Boğazda ceset bulundu: ''Canlı mısın hey yaşıyor musun?'' Boğazda ceset bulundu: ''Canlı mısın hey yaşıyor musun?'' Dev holdingin kurucusu olan ünlü iş insanı hayatını kaybetti Dev holdingin kurucusu olan ünlü iş insanı hayatını kaybetti ABD'nin alıkoyduğu Maduro ve eşi New York'a götürüldü ABD'nin alıkoyduğu Maduro ve eşi New York'a götürüldü ABD'nin Maduro operasyonuna AK Parti'den ilk tepki ABD'nin Maduro operasyonuna AK Parti'den ilk tepki