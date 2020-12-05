İngiltere'de 50 milyar sterlin buhar oldu!

2,5 metre kalınlığındaki duvarları ve kasalarının önündeki güçlü güvenlik tedbirleriyle meşhur İngiltere Merkez Bankası, İngiliz parlamentosunun yetkili karma komisyonlarından biri olan, Avam Kamarası'nın Kamu Maliyesi Komisyonu, tarafından, 50 milyon sterlin değerindeki banknotların izini kaybetmekle ve bu konuda endişelenmemekle suçlandı.

Banka ise bankotların 'kayıp sayılamayacağını' söylemekle yetindi.

"BANKNOTLAR ÜST ÜSTE DİZİLSE 1300 KM'LİK YÜKSEKLİĞİ BULUR"



Komisyon, Merkez Bankası'na 50 milyon sterlinin nerede olduğunu sorarak 5 sterlinlik banknot desteleri halinde üst üste dizilse, yüksekliğinin 1300 kilometreyi bulacağını söyledi.

Komisyon ayrıca, Merkez Bankası'nı tedavüldeki banknotları yeteri kadar denetlemediği için bu paranın adeta 'buhar olup uçtuğu' sonucuna vardığını dile getirdi.

PARA YURTİÇİNDE YA DA YURTDIŞINDA OLABİLİR



Konunun akabinde harekete geçen İngiltere Sayıştayı, bir rapor hazırlayarak söz konusu 50 milyar sterlinin iç piyasaya basılarak ya da dijital transfer yoluyla dolaşıma açılarak piyasalara sürülen trilyonlarca sterlinin çok küçük bir kısmını oluşturduğunu belirterek söz konusu paranın yurtiçinde ya da yurtdışında olabileceğini söyledi.

Kamu Maliyesi Komisyonu ise Merkez Bankası'nın akıbeti belii olmayan 50 milyon sterlinin kim tarafından ne için nerede tutulduğunun belirlenmesini istiyor.

"COVID-19 NEDENİYLE İNSANLAR DAHA ÇOK TASARRUF EDİYOR"

Merkz Bankası ise söz konusu suçlamalara karşı kendini corona virüs nedeniyle İngilizlerin bu dönem tasarruf etmek ve birikim oluşutmak maksatlı tercihlerinin bankalardan ziyade 'yastık altı' olduğunu belirterek insanların evinde her zamankinden daha fazla miktarda para tuttuğunu ve dolaşımdaki banknot miktarının bu nedenle artmış olabileceğini söylüyor.



Merkez Bankası sözcüsü ise bankanın öncelikli sorumluluğunun 'kamuoyunun banknot ihtiyacını karşılamak' olduğunu belirterek "İnsanlar ellerinde neden para tuttuklarını Banka'ya açıklamak zorunda değildir. Bu nedenle de bu banknotlar kayıp değildir" diye konuştu.