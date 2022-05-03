İngiltere'de alkışlanacak hareket: Bayram namazı için stadı açtılar...

İngiltere Championship ekibi Blackburn Rovers'ın kentte bulunan Müslümanlar için yaptığı jest sosyal medyada gündem oldu.

Ramazan Bayramı'nın gelmesiyle birlikte dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar, bayram namazını kılarak ibadetlerini yerine getirdiler. İngilere'den Blackburn Rovers'ın namaz için yaptığı hareket ise beğeni topladı.

İngiltere Championship'te takımlarından Blackburn Rovers, Ramazan Bayramı'nda flaş bir harekete imza attı.

Bir dönem Galatasaray'ın eski futbolcusu Tugay Kerimoğlu'nun da formasını giydiği Blackburn Rovers kulübü, Ramazan Bayramı için stadının kapılarını Müslümanlara açtı.

32 bin kişilik Ewood Park Stadı'nı Müslümanlara açarak yaklaşık bin kişinin bayram namazını yeşil zeminde kılmasını sağlayan Blackburn Rovers'ın bu hareketi alkış topladı.

Blackburn Rovers Kulübü'nün açıklamasında "Blackburn Rovers'taki herkesin Ramazan Bayramı mübarek olsun. Blackburn Rovers, ülkede bayram namazının sahasında kılındığı ilk futbol kulübü oldu." açıklaması yapıldı.