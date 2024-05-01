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İngiltere’de Filistin için 1 Mayıs eylemleri

İngiltere’de Filistin için 1 Mayıs eylemleri
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Londra'nın başkenti İngiltere'de, işçiler Ticaret Bakanlığı önünde ve İngiltere'nin farklı bölgelerinde bulunan BAE Systems'in silah fabrikalarının önünde 1 Mayıs eylemleri düzenledi.

Bir grup işçi ve emekçi, İngiltere'nin başkenti Londra'nın merkezindeki Ticaret Bakanlığı önünde ve İngiltere'nin çeşitli bölgelerindeki BAE Systems'in silah fabrikalarının girişlerinde 1 Mayıs eylemleri düzenledi. Bu eylemlerde, İngiltere'nin İsrail'e silah satan BAE Systems'in faaliyetlerine karşı protesto gösterileri yapıldı.

Sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamalarda, "Filistin'deki trajedi devam ederken ve binlerce Filistinli hayatını kaybetmişken, İngiliz Hükümeti'nin hala İsrail'e silah satışını durdurma konusunda isteksiz davranması kabul edilemez" denildi. Bu nedenle, İngiliz işçileri, Filistinli sendikaların çağrısına yanıt olarak doğrudan eylem yoluyla silah ambargosu uygulama kararı aldı.

1 Mayıs'ın İngiltere'de resmi tatil olmaması nedeniyle silah fabrikaları normal üretimlerine devam ederken, Filistin için eylem yapan işçiler, fabrika girişlerini kapatma eylemiyle üretimi durdurmayı hedefliyorlar.

Grup tarafından yapılan açıklamada ayrıca, "Ticaret Bakanlığı'nda çalışan memurların, İsrail'e silah ihracatı lisanslarıyla ilgili işlerini durdurması için çağrıda bulunulurken, PCS sendikası üyelerinin Gazze'deki savaş suçlarına katkıda bulunmalarını engellemek için yasal adımlar atmayı düşünüyor" ifadelerine yer verildi.

Etiketler İngiltere Filistin 1 mayıs
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