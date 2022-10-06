İngiltere'de kış zor geçecek: Elektrik kesintileri için uyarı

İngiltere'de bu kış enerji ithalatının azalması sebebiyle yeterli elektrik üretilememesi halinde günde üç saatlik elektrik kesintisi yaşanabileceği uyarısı geldi.

Euronews'in haberine göre; Birleşik Krallık'ın en büyük elektrik dağıtım şirketi National Grid tarafından yapılan açıklamada bu sayede elektrik kullanımında yüzde 5'lik tasarruf yapılabileceği belirtildi.

Kesintinin büyük ihtimalle en çok elektrik tüketilen sabah saatlerinde ya da akşam 16:00 ile 21:00 saatleri arasında yapılabileceği ve kesintinin uygulanacağı bölgelerde kullanıcıların en az bir gün önceden bilgilendirileceği ifade edildi. Ayrıca kesinti ülkenin farklı bölgelerinde dönüşümlü olarak uygulanması bekleniyor.

İngiltere, Galler ve İskoçya'ya elektrik dağıtan şirket Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin enerji piyasasında daha önce görülmemiş bir karmaşa ve istikrarsızlık yarattığını ifade etti.

Şirket, en kötü durum senaryosu olarak açıkladığı bu durumun gerçekleşme olasılığını düşük olarak tanımladı, ancak bu kışın zorlu geçeceğine ve hazırlıklı olunması gerektiğine işaret etti.

Ancak enerji sektörünü yakından bilen kaynaklar Sovyetler Birliği'nin Soğuk Savaş döneminde bile doğal gaz akışını kesmediğini hatırlatarak geleceğin neler getireceğinin tahmin edilmesinin güç olduğuna dikkat çekti.

İngiltere, elektrik üretiminde doğal gaza fazlasıyla bağımlı durumda. Doğal gazla çalışan elektrik santralleri ülkede tüketilen elektriğin yüzde 40'ndan fazlasını üretiyor. Ülke ayrıca diğer Avrupa ülkelerinden de elektrik ithal ediyor.

Elektrik dağıtımını sürdürebilmek için hazırlanan senaryolar neler?

National Grid sanayi ve tüketicilerin kış ayları öncesinde hazırlık yapmaları açısından yıllık elektrik ve doğal gaz tedarikine ilişkin yıllık durum değerlendirmesi hazırladı.

Bugün yayınlanan raporda şirket temel olarak ülkenin talebini karşılamaya yetecek elektriğinin olduğu ifade edildi. Ancak, bu değerlendirmenin İngiltere'nin Avrupa kıtasından, özellikle de Fransa, Belçika ve Hollanda'dan ihtiyaç duyduğu zaman enerji ithal edebileceği varsayımına dayandığı belirtildi.

Yeterince elektrik ithal edememesi ve yeterince doğal gaz tedarik edememesi durumunda ise çeşitli senaryolar geliştiren şirket öncelikle eylül ayında kapatılması planlanan ancak ertelenen kömürle çalışan termik santrallere yöneleceğini açıkladı.

Şirket ayrıca tüketicilere ayda en az 10 sterlin para vererek elektrik tüketiminin yoğun saatlerin dışında kullanılması için bir düzenleme getirmeyi planlıyor. Bu düzenlemede yer almayı kabul eden tüketiciler yoğun olmayan saatlerde çamaşır makinelerini çalıştıracak ve arabalarını şarj edecek veya fabrika vardiyalarını ona göre ayarlayacak. Şirket bu şekilde talebi günde iki gigavat azaltmayı yani 600 bin eve elektrik sağlamayı sürdürmeyi umuyor.

Bu iki uygulamanın yetmemesi halinde beş yerine 10 kömürle çalışan termik santralin devreye sokulması, bunun da yetersiz kalınması halinde kesintiye gidilmesi öngörülüyor.