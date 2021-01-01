İngiltere'de koronavirüs 613 can daha aldı

İngiltere'de son 24 saatte 53 bin 285 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği, 613 kişinin de yaşamını yitirdiği açıklandı.

Ülkedeki toplam vaka sayısı 2 milyon 542 bin 65, toplam can kaybı ise 74 bin 125 olarak duyuruldu.