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  3. 01 Ocak 2021 22:26

İngiltere'de koronavirüs 613 can daha aldı

İngiltere'de son 24 saatte 53 bin 285 yeni koronavirüs vakası tespit edilirken, 613 kişi hayatını kaybetti.

İngiltere'de koronavirüs 613 can daha aldı
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İngiltere'de son 24 saatte 53 bin 285 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği, 613 kişinin de yaşamını yitirdiği açıklandı.

Ülkedeki toplam vaka sayısı 2 milyon 542 bin 65, toplam can kaybı ise 74 bin 125 olarak duyuruldu.

ingiltere , koronavirüs , korona
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