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  3. 11 Kasım 2020 22:33

İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 50 bini aştı

İngiltere'de koronavirüs salgınında son 24 saatte 595 kişi daha hayatını kaybederken toplam ölü sayısı 50 bini aştı.

İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 50 bini aştı
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Avrupa ülkeleri yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında artan vaka ve ölümlerle mücadele ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 22 bin 950 yeni vakanın tespit edildiğini, toplam vaka sayısının 1 milyon 256 bin 725'e ulaştığını açıkladı. Sağlık Bakanlığı, ülkede Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 595 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 50 bin 365'e yükseldiğini belirtti.

İngiltere Halk Sağlığı Kurumu Tıbbi Direktörü Yvonne Doyle salgının seyrine yönelik yaptığı açıklamada, "Maalesef yükseliş eğilimi devam edecek ve mevcut önlemlerin ve hepimizin yaptığı fedakarlıkların herhangi bir etkisinin görülmesi, verilere yansıması birkaç hafta sonra olacaktır" dedi. Doyle, "Başkalarıyla teması sınırlayarak virüsün yayılmasını durdurmaya yardımcı oluyorsunuz. Bu, daha az enfeksiyona yol açacak ve hayat kurtarmaya yardımcı olacaktır" ifadelerini kullanarak halkı fizik mesafe kurallarına uymaya çağırdı.

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