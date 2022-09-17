  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. İngiltere'de kriz! Yeni krala şok protesto!

İngiltere'de kriz! Yeni krala şok protesto!

İngiltere’nin yeni Kralı Charles, Cardiff şehrini ziyaret ettiği esnada İngiliz vatandaş tarafından protesto edildi: “Biz evimizi ısıtamıyoruz, yaptığın törenin parası cebimizden çıkıyor.”

Birleşik Krallık’ın Galler ülkesinde yer alan Cardiff şehrinde resmi tören sırasında halkla bir araya gelen Kral 3. Charles, Galli kökenli İngiliz vatandaş tarafından protesto edildi: “Biz evimizi ısıtamıyoruz, senin töreninin parası cebimizden çıkıyor. Vergimizle ödeniyor. Tam 100 milyon sterlin! Peki ne uğruna?”

Charles, gelen tepkinin ardından o vatandaşın yakınından uzaklaşmaya başladı. Kral’ın koruması, derhal araya girerek tepkisini dile getiren vatandaşın önünü kapattı.

O anlar, Sky News tarafından anbean kaydedildi ve manşetten yayınlandı.

OdaTV.com

Etiketler ingiltere kral krala protesto vergilerimiz video protesto anı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray taraftarını kızdıran sözler
Kim Milyoner Olmak İster'de 200 bin TL'lik soru tepki çekti
''Şakkadanak'' ekonomist Necmettin Batırel'den inciler: ''Türkiye'ye dolar yağacak''
İnternetten ''ikinci el ürün'' satışları için emsal karar!
Dolandırıcıların son numarası bu oldu! Bunu da ilk kez duyduk
İstanbul'da korku dolu anlar: Annesini rehin aldı, Özel Harekat devreye girdi
Araç sahipleri dikkat; akaryakıta indirim gözüktü!
Galatasaray'ın yıldızı Icardi' eşi Wanda Nara'yla ilgili olay iddia
Yaz geri geldi! Bunaltan sıcaklar nefes aldırmayacak