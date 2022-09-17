İngiltere'de kriz! Yeni krala şok protesto!

İngiltere’nin yeni Kralı Charles, Cardiff şehrini ziyaret ettiği esnada İngiliz vatandaş tarafından protesto edildi: “Biz evimizi ısıtamıyoruz, yaptığın törenin parası cebimizden çıkıyor.”

Birleşik Krallık’ın Galler ülkesinde yer alan Cardiff şehrinde resmi tören sırasında halkla bir araya gelen Kral 3. Charles, Galli kökenli İngiliz vatandaş tarafından protesto edildi: “Biz evimizi ısıtamıyoruz, senin töreninin parası cebimizden çıkıyor. Vergimizle ödeniyor. Tam 100 milyon sterlin! Peki ne uğruna?”

Charles, gelen tepkinin ardından o vatandaşın yakınından uzaklaşmaya başladı. Kral’ın koruması, derhal araya girerek tepkisini dile getiren vatandaşın önünü kapattı.

O anlar, Sky News tarafından anbean kaydedildi ve manşetten yayınlandı.

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