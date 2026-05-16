  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. İngiltere'de menenjit paniği: Bir öğrenci hayatını kaybetti

İngiltere'de menenjit paniği: Bir öğrenci hayatını kaybetti

İngiltere'de menenjit paniği: Bir öğrenci hayatını kaybetti
Güncelleme:

İngiltere'de Reading bölgesinde görülen menenjit vakalarının ardından bir öğrencinin yaşamını yitirdiği, iki öğrencinin ise tedavi altına alındığı bildirildi.

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı’ndan (UKHSA) yapılan açıklamada, menenjit nedeniyle bir öğrencinin hayatını kaybettiği, iki öğrencinin ise tedavi altına alındığı kaydedildi.

Kamuya yönelik riskin şu aşamada düşük olduğu belirtilen açıklamada, Reading bölgesi çevresinde görülen vakalarla yakın temasta bulunan kişilere önlem amacıyla antibiyotik verildiği ifade edildi.

 

 

DHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Patronunun köpeği parçaladı, ölümden döndü... Kadın korumanın 80 dikişli yaşam mücadelesi sürüyor
Patronunun köpeği parçaladı, ölümden döndü... Kadın korumanın 80 dikişli yaşam mücadelesi sürüyor
Akılalmaz şantaj: Kapısına kurye, nakliyeci, ambulans ve cenaze aracı yığdılar!
Akılalmaz şantaj: Kapısına kurye, nakliyeci, ambulans ve cenaze aracı yığdılar!
İkinci el otomobilde Nisan ayında en çok ilan verilen 10 model belli oldu
İkinci el otomobilde Nisan ayında en çok ilan verilen 10 model belli oldu
Noter önündeki akraba cinayetinin sebebi belli oldu!
Noter önündeki akraba cinayetinin sebebi belli oldu!
Bayram harçlığı için çalışmaya geldi, cinayete kurban gitti!
Bayram harçlığı için çalışmaya geldi, cinayete kurban gitti!
Galata Köprüsü'nde skandal görüntüler: Rus turistin başına bela olan 2 kişi yakalandı
Galata Köprüsü'nde skandal görüntüler: Rus turistin başına bela olan 2 kişi yakalandı
Opel'den yeni şehirli bir performans bombası... Hem de yüzde 100 elektrikli!
Opel'den yeni şehirli bir performans bombası... Hem de yüzde 100 elektrikli!
İstanbullular dikkat: Hafta sonu birçok ilçeye elektrik verilemeyecek
İstanbullular dikkat: Hafta sonu birçok ilçeye elektrik verilemeyecek
Etiketler İngiltere menenjit
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Trump açıkladı: DEAŞ'ın iki numaralı ismi etkisiz hale getirildi Trump açıkladı: DEAŞ'ın iki numaralı ismi etkisiz hale getirildi Galatasaray şampiyonluk kupasını kaldırdı! İşte geceye damga vuran anlar Galatasaray şampiyonluk kupasını kaldırdı! İşte geceye damga vuran anlar Tankerle su taşınan Sülüklü Göl küllerinden doğdu Tankerle su taşınan Sülüklü Göl küllerinden doğdu Bodrum'da fiyatlar cep yakıyor: Konaklama ve plaj giriş ücretleri belli oldu Bodrum'da fiyatlar cep yakıyor: Konaklama ve plaj giriş ücretleri belli oldu ''AK Partili vekilin oğlu okulu silahla bastı'' iddiası ortalığı karıştırdı ''AK Partili vekilin oğlu okulu silahla bastı'' iddiası ortalığı karıştırdı Konut projelerine yeni düzenleme: 1 Ocak 2027'den itibaren zorunlu olacak Konut projelerine yeni düzenleme: 1 Ocak 2027'den itibaren zorunlu olacak Dünya hantavirüsü konuşurken Ebola salgını başladı! Dünya hantavirüsü konuşurken Ebola salgını başladı! Trump'tan sert tehdit: ''Her şeyi iki günde yok edebiliriz'' Trump'tan sert tehdit: ''Her şeyi iki günde yok edebiliriz'' Antalya uçağında bomba paniği: Acil iniş yaptı! Antalya uçağında bomba paniği: Acil iniş yaptı! Balık tutarken fark ettiler: İstanbul'da kaçak boru hattı skandalı! Balık tutarken fark ettiler: İstanbul'da kaçak boru hattı skandalı!
İsrail ile Lübnan arasında ateşkes uzatıldı İsrail ile Lübnan arasında ateşkes uzatıldı Dursun Özbek'e soruldu: Icardi ve Torreira gidecek mi? Dursun Özbek'e soruldu: Icardi ve Torreira gidecek mi? Sokak ortasında kan donduran görüntüler: Sopayla başına defalarca vurdular! Sokak ortasında kan donduran görüntüler: Sopayla başına defalarca vurdular! Samsun'da İHA paniği! Sokağın ortasına düştü; iki binada hasar var! Samsun'da İHA paniği! Sokağın ortasına düştü; iki binada hasar var! Güneşe aldanmayın! Gök gürültülü sağanak yağış geliyor Güneşe aldanmayın! Gök gürültülü sağanak yağış geliyor Türkiye'nin en büyük hayvan pazarında hareketlilik başladı Türkiye'nin en büyük hayvan pazarında hareketlilik başladı