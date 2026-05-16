İngiltere'de menenjit paniği: Bir öğrenci hayatını kaybetti
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
İngiltere'de Reading bölgesinde görülen menenjit vakalarının ardından bir öğrencinin yaşamını yitirdiği, iki öğrencinin ise tedavi altına alındığı bildirildi.
İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı’ndan (UKHSA) yapılan açıklamada, menenjit nedeniyle bir öğrencinin hayatını kaybettiği, iki öğrencinin ise tedavi altına alındığı kaydedildi.
Kamuya yönelik riskin şu aşamada düşük olduğu belirtilen açıklamada, Reading bölgesi çevresinde görülen vakalarla yakın temasta bulunan kişilere önlem amacıyla antibiyotik verildiği ifade edildi.
DHA
Bu Haberleri Kaçırma...
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol