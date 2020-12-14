  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. 14 Aralık 2020 21:58

İngiltere'de müezzini bıçaklayan saldırgan, 11 yıl hapse mahkum edildi

İngiltere'nin başkenti Londra'daki bir camide müezzini bıçaklayarak yaralayan saldırgana, 11 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

İngiltere'de müezzini bıçaklayan saldırgan, 11 yıl hapse mahkum edildi
A+ A-

Londra Polisinden yapılan açıklamada, "30 yaşındaki Daniel Horton, 14 Aralık Pazartesi günü 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı." ifadesine yer verildi. 

Açıklamada görüşlerine yer verilen soruşturma görevlisi Dedektif Daniel Jones, olayı "şok edici ve acımasız saldırı" şeklinde niteledi. 

Jones, "Horton, kurbanın yaralarının görüntüleri kendisine gösterildiğinde gülümseme cüretinde bulundu ve tiksindirici eyleminden pişmanlık duymadığını gösterdi." ifadelerini kullandı. 

Bu nedenle saldırganın uzun bir süre hapis cezası almasına sevindiğini kaydeden Jones, saldırı esnasında Horton'u durduran cemaat ile yargılama süresince iş birliği yapan müezzine teşekkürlerini iletti. 

 
MÜEZZİN MAGLAD'I BOYNUNDAN BIÇAKLAMIŞTI 

Saldırgan, bu yılın şubat ayında Regents Park yakınlarındaki Londra Merkez Camii'ndeki namaz sırasında müezzin Raafat Maglad'ı boynundan bıçaklamıştı. 

Cemaat tarafından etkisiz hale getirilen saldırgan, çıkarıldığı mahkemede suçunu kabul etmişti.

İngiltere , bıçak
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM