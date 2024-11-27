İngiltere'de PKK operasyonu: Gözaltılar var

İngiltere polis teşkilatı, terör örgütü PKK ile bağlantılı olduğu düşünülen 6 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Metropolitan Polisi (MET) tarafından yapılan açıklamaya göre, gözaltılar sabah erken saatlerde Londra genelinde farklı adreslere düzenlenen baskınlarla gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında sekiz ayrı adreste aramaların sürdüğü ifade edildi. PKK ile bağlantılı olduğu düşünülen 6 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

MET polisinden yapılan açıklamada, şüphelilerin terör yasalarını ihlal ettikleri gerekçesiyle sorgulandıkları belirtildi. Baskın sırasında çok sayıda elektronik cihaz ve belgeye el konulduğu ifade edildi. Polis, operasyonun kamu güvenliğini sağlamak ve yasadışı faaliyetlerin önüne geçmek amacıyla düzenlendiğini vurguladı.

Açıklamada, "Bu soruşturma ve faaliyet tüm topluluklarımızı, özellikle de Türk ve Kürt topluluklarımızı korumakla ilgilidir. PKK ile bağlantılı kişiler tarafından etkilenmiş veya hedef alınmış olabileceklerini düşünen herkesi bizimle iletişime geçmeye davet ediyoruz. Bu operasyon, Londra’da ve Birleşik Krallık genelinde terörle mücadele çabalarımızın bir parçasıdır. Kamu güvenliğine yönelik hiçbir tehdidi tolere etmiyoruz" ifadelerine yer verildi.

DHA