İngiltere'de, Prens Philip’e veda! Kendi tasarladığı cenaze arabasında taşındı

İngiltere Kraliçesi ikinci Elizabeth'in eşi Prens Philip'e Windsor Kalesi'nde düzenlenen tören ile veda edildi.

İngiltere, Kraliçe II. Elizabeth'in 99 yaşındaki eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'in 9 Nisan'da hayatını kaybetmesinin ardından yas tutuyor.

İngiltere Kraliçesi ikinci Elizabeth'in eşi Prens Philip'in cenaze töreni başladı. Cenaze Prens Philip’in tasarımına katkı sunduğu özel bir cenaze arabasıyla taşınıyor. Törene Kovid-19 kuralları gereği sadece 30 kişi katılacak.

Törende Kovid-19 kuralları geçerli olacak ve herkes maske takacak, sosyal mesafeye uyacak. Cenaze aracının arkasında 3 oğlu, kızı ve 2 torunu, Prens William ve Prens Harry yürüyecek.

Törene katılacak konuklar arasında Kraliyet ailesinin yanı sıra Cornwall Düşesi, dükün tüm torunları ve eşleri, Kraliçe'nin kız kardeşi Prenses Margaret'in çocukları ve Philip'in Alman akrabalarından üç kişi bulunacak.

Edinburgh Dükü Prens Philip tarafından tasarlanan askeri yeşil özel bir Land Rover cenaze arabasından indirilecek olan tabut, Windsor Kalesi'nin girişinden St. George Şapeli'nin batı merdivenlerine doğru taşınacak. Prens Philip'in seçtiği bir dizi askeri madalya şapelin içindeki sunakta görülecek ve törende 4 kişilik bir koro yer alacak.

Windsor Kalesi arazisindeki St. George Şapeli'nde yapılacak törende Prens Philip'in önceden seçtiği bir dizi askeri madalya ve kıyafeti, şapelin içindeki sunakta sergilenmeye başladı. Tören öncesi Prens Philip'in tabutu tasarımına yardımcı olduğu bir Land Rover'a yerleştirilecek ve St. George Şapeli'nin batı merdivenlerine getirilecek. Edinburgh Dükü'nün kepi, kılıcı ve çiçeklerle kaplı tabutu, Canterbury Başpiskoposu tarafından karşılanacak. Cenaze töreni başlarken Prens Philip'in anısına ülke genelinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.

KENDİ TASARLADIĞI CENAZE ARABASI

Öte yandan Edinburgh Dükü, 82 yaşına bastığı 2003 yılında Land Rover ile birlikte kendi cenaze arabasını tasarlamaya başladı. İkinci Dünya Savaşı'nda Kraliyet Donanması'nda görev yapan dük, orijinal Belize Green kaportasının birçok askeri Land Rover'da kullanılan bir renk olan 'Dark Bronze Green' olarak değiştirilmesini istedi.

Tabutun hareket etmesini engelleyen "durdurucular" veya "tıpalar" olarak bilinen gümüş metal pimler üzerindeki kauçuk tutamaklar da dahil olmak üzere, tabutunun duracağı açık üst arka bölümü de tasarladı. Araçta aynı zamanda uyumlu yeşil tekerlek poyraları, siyah bir ön ızgara, tek bir kabin var ve kayıt plakası yok.

Defender, Land Rover'ın Solihull'daki fabrikasında yapıldı ve dük, modifikasyonları birkaç yıl boyunca denetledi. 98 yaşına bastığı 2019'da ise son ayarlamaları yaptı.

EN UZUN SÜRELİ KRALİYET EŞİ OLDU

Yunan adası Korfu'da 10 Haziran 1921 yılında dünyaya gelen Prens Philip, Elizabeth ile kraliçe olmadan 5 yıl önce 1947'de evlendi ve "en uzun süreli kraliyet eşi" oldu. Babası Yunanistan Kralı Birinci George'un küçük oğlu Yunanistan ve Danimarka Prensi Andrew olan Prens Philip'in 4 çocuğu, 8 torunu ve onların da 10 çocuğu bulunuyor. Philip ve Elizabeth, 70. evlilik yıl dönümlerini Kasım 2017'de kutlamışlardı.