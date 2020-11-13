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  3. 13 Kasım 2020 20:56

İngiltere'de son 24 saatte 27 bin 301 yeni koronavirüs vakası

İngiltere'de son 24 saatte 27 bin 301 kişide daha koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği belirtildi.

İngiltere'de son 24 saatte 27 bin 301 yeni koronavirüs vakası
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İngiltere'de son 24 saatte 27 bin 301 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği, 376 kişinin de yaşamını yitirdiği açıklandı.

Ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 317 bin 496ya, toplam can kaybı ise 51 bin 304 olarak duyuruldu.

ingiltere , korona , koronavirüs
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