İngiltere'de son 24 saatte 27 bin 301 yeni koronavirüs vakası

İngiltere'de son 24 saatte 27 bin 301 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği, 376 kişinin de yaşamını yitirdiği açıklandı.

Ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 317 bin 496ya, toplam can kaybı ise 51 bin 304 olarak duyuruldu.