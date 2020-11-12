İngiltere'de son 24 saatte 33 bin 470 vaka tespit edildi

Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 290 bin 195'e yükseldi.

İngiltere'de son 24 saatte 33 bin 470 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği açıklandı.

Ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 290 bin 195e, toplam can kaybı ise 50 bin 365 olarak duyuruldu.