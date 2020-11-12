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  3. 12 Kasım 2020 20:48

İngiltere'de son 24 saatte 33 bin 470 vaka tespit edildi

Koronavirüs salgınında en çok vaka artışı gösteren ülkelerden biri olan İngiltere'de son 24 saatte 33 bin 470 vaka tespit edildi.

İngiltere'de son 24 saatte 33 bin 470 vaka tespit edildi
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Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 290 bin 195'e yükseldi.

İngiltere'de son 24 saatte 33 bin 470 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği açıklandı.

Ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 290 bin 195e, toplam can kaybı ise 50 bin 365 olarak duyuruldu.

ingiltere , koronavirüs , korona
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