İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 489 kişi öldü

İngiltere'de son 24 saatte 28 bin 507 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği, 489 kişinin de yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 977 bin 167, toplam can kaybı ise 66 bin 541 olarak duyuruldu.