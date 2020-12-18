İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 489 kişi öldü

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İngiltere'de son 24 saatte 28 bin 507 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği, 489 kişinin de yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 977 bin 167, toplam can kaybı ise 66 bin 541 olarak duyuruldu.
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