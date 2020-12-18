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  3. 18 Aralık 2020 21:45

İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 489 kişi öldü

İngiltere'de son 24 saatte 28 bin 507 yeni vaka tespit edilirken, 489 kişi daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 489 kişi öldü
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İngiltere'de son 24 saatte 28 bin 507 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği, 489 kişinin de yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 977 bin 167, toplam can kaybı ise 66 bin 541 olarak duyuruldu.

ingiltere , korona , koronavirüs
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