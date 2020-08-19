Araç sahipleri dikkat! Bu gece zam geliyor
Araç sahipleri dikkat! Bu gece zam geliyor
Beklenen müjde geldi! SMA hastalarının ilaç sorunu çözüldü
Beklenen müjde geldi! SMA hastalarının ilaç sorunu çözüldü
Yasakların geri döndüğü il sayısı 31'e yükseldi! İşte o illerin tam listesi
Yasakların geri döndüğü il sayısı 31'e yükseldi! İşte o illerin tam listesi
Açıköğretim'de yaz okulu sınavları için karar verildi!
Açıköğretim'de yaz okulu sınavları için karar verildi!
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. 19 Ağustos 2020 15:17

İngiltere'de yeni salgının adı: Depresyon

İngiltere'de yapılan bir araştırma salgın döneminde depresyon vakalarının ikiye katladığını ortaya koydu. Depresyon vakalarının yüzde 84'ü salgının ekonomik etkilerinden endişe ediyor.

İngiltere'de yeni salgının adı: Depresyon
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

İngiltere'de yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınıyla birlikte yetişkinlerde depresyon vakalarının 2 kat arttığı bildirildi.

Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), Covid-19 salgını süresince ülkede görülen depresyon vakalarına ilişkin bir rapor yayımladı.

Buna göre, geçen yılın temmuz ayından İngiltere'de ilk Covid-19 vakasının görüldüğü mart ayına kadar her 10 yetişkinden birinde depresyon belirtileri görülürken, salgının başlamasında bu yana her 5 yetişkinden birinde depresyon belirtileri kaydedildi.

Covid-19 salgını sürecinde gerekli maddi imkanlarının olmadığını söyleyenler, engelliler ve kadınlar en çok depresyon yaşayan gruplar olarak sıralandı.

KAYGININ NEDENİ EKONOMİK

Depresyon belirtilerini taşıyanların yüzde 84'ü, Covid-19 salgını nedeniyle refah düzeylerinin etkilendiğini ve bu nedenle kaygılı olduklarını belirtti.

Şiddetli depresyon yaşayan her 5 yetişkinden ikisi, Covid-19 salgını sırasında ilişkilerinin etkilendiğini kaydetti.

ONS Araştırma Görevlisi Tim Vizard, raporun yetişkinlerin ruh sağlığına ilişkin önemli bilgiler sunduğunu aktararak, salgınla birlikte depresyon vakalarının 2 kat arttığına dikkati çekti.

AA

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
ingiltere , depresyon , koronavirüs
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM